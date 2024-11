Appassionati di Lego donano i mattoncini colorati alla Pediatria dell'ospedale Maggiore

Dopo il centro vaccinale, dove Abio ha consegnato diverse confezioni di Lego da donare ai piccoli che si sottopongono alle vaccinazioni, i mattoncini più famosi del mondo tornano protagonisti all'ospedale Maggiore di Crema colorando tutta la Pediatria.

I Lego colorano la Pediatria

“Siamo qui per donare un sorriso”. Questa mattina, 22 novembre 2024, Marco Moretti e Mara Gasparotti, soci dell’associazione ITLUG, che riunisce appassionati di Lego da tutta Italia, hanno voluto fare tappa presso la pediatria del Maggiore di Crema, donando confezioni di Lego ai bimbi degenti.

“La realtà di cui facciamo parte – hanno spiegato – ha sede a Lecco, ma si affida alla passione dei soci di tutta Italia per l’organizzazione di iniziative”.

Questa, in particolare, a sfondo solidaristico, è resa possibile anche grazie alla collaborazione con Fairy Bricks, organizzazione benefica del Regno Unito che ogni anno dona tantissime confezioni di Lego ai bambini in ospedale, “illuminando le loro vite”.

Ed effettivamente, visti i sorrisi strappati durante la distribuzione in reparto, l’intento sembra essere stato raggiunto: “siamo felici dell’accoglienza ricevuta e che il nostro gesto sia stato apprezzato” hanno proseguito i due.

Un gioco che strappa sorrisi

“Siamo convinti che i Lego, impegnando i più piccoli nell’arte di costruire possano essere validi alleati per distrarsi dal pensiero della malattia e concentrarsi sull’importanza del tempo dedicato al gioco, ma anche alla capacità di rendere concreta un’idea - hanno proseguito - E’ la prima volta che abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa promossa da ITLUG su larga scala, ma siamo molto soddisfatti di questo riscontro e ci farebbe piacere poter renderlo un appuntamento periodico fisso, magari anche presso altre strutture ospedaliere. Siamo certi che i LEGO siano capaci di strappare tanti, sorrisi e magari di far nascere in qualche piccolo la passione che noi proviamo da tempo”.

La coordinatrice del reparto Luisa Bettini ha colto l’occasione per ringraziare del dono ricevuto: “un piccolo gesto denso di calore, che sicuramente strapperà un sorriso ai piccoli che riceveranno questo dono anche nei prossimi giorni. Grazie a ITLUG e a tutte le associazioni che durante l’anno ci aiutano a rendere meno difficile la permanenza dei più piccoli in ospedale. Il loro impegno è una grande ricchezza per i bimbi, per le famiglie, ma anche per noi operator sanitari”.