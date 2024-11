Mattoncini Lego in dono da Abio al centro vaccinale: "Un premio per i più piccoli"

Tanti mattoncini Lego come premio dopo aver fatto il vaccino. Ieri mattina, 19 novembre 2024, la presidente di Abio Crema, Ortensia Marazzi, con alcuni volontari, ha anticipato Santa Lucia presentandosi al presidio di Largo Dossena, a Crema, con un dono per i bimbi. Ad accoglierla lo staff del centro vaccinale guidato da Edoardo Premoli e coordinato da Marco Severgnini.

Un dono di Abio al centro vaccinale

"Ringraziamo Abio per questa attenzione al nostro presidio, che ci consente di donare un sorriso anche ai più piccoli. La presenza di giochi, immagini e colori, ci aiuta a rendere più ospitale questo luogo, a far passare la paura, prima della somministrazione e ad aumentare la gratificazione subito dopo", ha spiegato Marco Severgnini.

Per il responsabile del centro vaccinale Edoardo Premoli, la “vicinanza di Abio si sposa benissimo alla grande attenzione che riserviamo ai piccoli pazienti e siamo felici di poter proseguire questa preziosa collaborazione, nell’intento di strappare un sorriso”.

Tanti Lego per i più piccoli

Abio lavora in collaborazione con l'Asst da 25 anni.

"Da molto tempo promuoviamo il gioco e l'ascolto attivo per rendere meno traumatica la degenza o il tempo trascorso in ospedale - ha spiegato la presidente - Nell'ultimo periodo abbiamo cercato di rendere più a misura di bambino anche il centro vaccinale. Dopo le decorazioni inaugurate solo il mese scorso, questo piccolo dono consentirà ai bimbi di mettere a frutto la loro creatività, di dare spazio alla loro fantasia".

L'iniziativa rientra nella campagna promossa a livello nazionale da Fondazione Abio e Lego che ogni anno consente di raggiungere oltre 200 ospedali in tutta Italia. Lego build to give, intende donare attimi di felicità ai bimbi ricoverati in ospedale.

"Costruire - chiude Marazzi - è il primo modo per dare forma al nostro essere".

