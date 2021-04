Ancora vandalismi ai danni degli ecoguardiani

Purtroppo, già in passato i tentativi di abbellire l’Adda sono stati ostacolati dalla manomissione delle opere, come raccontato dall’ambientalista spinese Claudio Bordogna.

“Qualche anno fa il Parco Adda Sud predispose un percorso per non vedenti al Belgiardino di Lodi: un sentiero con un corrimano su cui cadevano le foglie di alcuni alberi, con descrizione dell’essenza scritta in braille – ha raccontato – Un modo per avvicinare persone prive della vista alla natura. Alla fine del percorso, furono posti alcuni tavoli con panchine per riposarsi. Il corrimano ed i cartelli in Braille furono distrutti a una settimana dall’inaugurazione; dopo poco sparirono anche i tavoli e le panchine. Purtroppo questa è la sedicente civiltà in cui viviamo”.