Ancora dimissioni in Asm, la minoranza attacca l'Amministrazione: "Commissariatela"

Asm di Pandino di nuovo nella bufera. Il presidente Mascherpa e il consigliere Zilli, entrambi incaricati dalla maggioranza, hanno presentato le dimissioni. E ora la minoranza di "Uniamo Pandino" punta il dito di nuovo contro l’Amministrazione Bonaventi.

"Si erano insediati solo tre mesi fa, consapevoli della situazione che avrebbero trovato, perché quindi hanno assunto l’incarico e l’impegno di risanare Asm per dimettersi solo 90 giorni dopo? Il consigliere Michele Cicchetti, espressione di Uniamo Pandino, non si è dimesso ma di fatto il suo ruolo decadrà", si legge nella nota diffusa dall’opposizione.

"Durante la conferenza dei capigruppo tenutasi ieri sera, martedì 17, il sindaco Bonaventi ha dichiarato che ci sono solo 30mila euro in cassa e ci sono richieste di pagamento per 100mila euro ma che attraverso un nuovo strumento chiamato di composizione negoziata per insolvenza si eviterà la crisi: di fatto, però, la crisi è già aperta e conclamata, anzi è già una vera e propria emergenza. Non solo, sempre durante l’incontro dei capigruppo abbiamo appreso della scelta autoritaria dell'Amministrazione di procedere con la nomina di un Amministratore Unico nonostante la fallimentare esperienza precedente - conclude Galimberti - In campagna elettorale abbiamo più volte sollevato la questione Asm mentre la maggioranza ha sempre nascosto la polvere sotto al tappeto, dicendo che eravamo noi a fare terrorismo psicologico, invece il problema è sotto gli occhi di tutti: ci sono 30 dipendenti con le relative famiglie la cui situazione è in bilico e il cui posto di lavoro va tutelato. La piscina, inoltre, è un patrimonio della nostra comunità e noi di Uniamo Pandino non resteremo spettatori di questa gestione incapace: chiediamo il commissariamento di Asm e le dimissioni del sindaco Bonaventi".