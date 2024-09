"Asm" al centro del dibattito: polemiche sulla nomina del nuovo presidente

«Uniamo Pandino» all’attacco sulla nomina del presidente e dei consiglieri del CdA di «Asm»: «Lorenzo Mascherpa presidente? Siamo perplessi». Ma il sindaco replica per le rime.

Il nuovo presidente di «Asm» contestato

Dopo il terremoto dell’Azienda speciale che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex presidente Diego Merigo e dei consiglieri Emanuele Marchesi e Francesco Zagari, l’Amministrazione Bonaventi ha nominato i sostituti, non graditi dall’opposizione «Uniamo Pandino». Il CdA è ufficialmente operativo e uno dei primi temi che affronterà riguarda la sistemazione del tetto del centro natatorio «Blu Pandino». La prima riunione ufficiale si terrà a breve e Bonaventi parteciperà come socio unico dell’azienda.

"Ancora una volta il sindaco sceglie una persona non di Pandino e suggerita dal partito - ha fatto notare la lista civica - i giochi per l’individuazione dell’attuale presidente erano già stati fatti a giugno. Apprendiamo da fonti esterne, nessuna comunicazione ufficiale, che è stato decretato il nuovo Consiglio d’Amministrazione di 'Asm', e che sono stati nominati il presidente Lorenzo Mascherpa e i consiglieri Giordano Zilli e Michele Cicchetti". "La nomina del presidente Marscherpa mi lascia alquanto perplesso - ha dichiarato il capogruppo di minoranza Luigi Galimberti - Evidentemente la scelta attuata in passato, quella dell’Amministratore unico di Crema anch’egli uomo di partito, non ha insegnato nulla». «La decisione della nomina era già stata fatta a giugno - ha continuato il consigliere Jacopo Bacci - visto che l’avvocato Mascherpa, già dimissionario del Comune di Tavazzano con Villavesco nella precedente legislatura, il 27 giugno in occasione del primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione Bonaventi era seduto in prima fila". "Inoltre - ha spiegato la consigliera Eliana Curti - per procedere celermente e per far fronte ai problemi del centro sportivo e della farmacia sarebbe bastato accettare l’autocertificazione dei candidati, senza attendere il responso del casellario giudiziario". "Il percorso di Asm era ben tracciato dal precedente presidente - ha concluso la consigliera Erica Zaneboni - Il contesto sociale ed economico cambia velocemente ed è giunta l’ora di agire e non di attribuire le colpe sempre al passato. Bonaventi è presente dal 2016 nel CdA e ben conosce la situazione economica e strutturata dell’azienda speciale, in particolare di “Blu Pandino”. Basta nascondersi dietro la burocrazia o la politica".

La replica del sindaco

"Ci domandiamo la necessità di polemizzare anche su questioni inesistenti - ha dichiarato - Non è stata data comunicazione ufficiale? I consiglieri hanno firmato la nomina solo lunedì, per cui come si poteva farla prima? La presa d’atto della nomina del CdA verrà formalmente e ufficialmente comunicata nella prossima seduta consiliare. In merito invece alle critiche sulla scelta del presidente, che hanno sottolineato che 'non è una persona di Pandino' e lo hanno accusato di essere “un uomo di partito”, mi chiedo: ma davvero le competenze e le capacità di un amministratore si possono basare sul Comune di residenza? Sarebbe come sostenere che un candidato sindaco non sia all’altezza della carica perché risiede in un paese diverso rispetto a quello in cui presenta la propria candidatura. Ribadisco che Mascherpa è stato scelto accuratamente sulla base delle sue capacità nell’interesse della collettività. Siamo convinti che sia la persona adatta a salvaguardare gli interessi dell’azienda".

Infine, Bonaventi ha definito «paradossale» l’accusa mossa dall’opposizione in merito a presunti giochi politici dietro questa nomina.

"Troviamo ancora più paradossale questa accusa - ha ricordato - l’avvocato Mascherpa era presente alla seduta del primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione il 27 giugno ma ricordiamo che le sedute comunali sono aperte al pubblico, per cui chiunque lo desideri può partecipare. Durante la campagna elettorale la minoranza ha più volte sostenuto di avere le soluzioni per la sistemazione del tetto della piscina, quindi auspichiamo che, ora che il gruppo è rappresentato nel CdA dell’azienda, possa mettere in atto queste soluzioni per il bene di tutta la cittadinanza".

