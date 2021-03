Anche i vaccinati con Moderna cambiano sede: seconda dose a Treviglio

Dopo lo spostamento in massa di 1151 vaccinati con Pfizer da Antegnate a Treviglio, per far fronte all’errore di prenotazione commesso da Aria lo scorso 28 febbraio, anche i vaccinati del 1 marzo all’hub del Gran Shopping saranno dirottati in Fiera. Lo ha deciso l’Asst Bergamo Ovest, per la stessa ragione del primo spostamento: ridurre i disagi e il rischio di assembramento in una giornata che si annuncia “campale”. Lo “sfasamento” di alcuni giorni tra la prima e la seconda chiamata a Treviglio è dovuta al diverso tempo intercorrente tra la prima e la seconda dose di chi ha ricevuto una dose “Pfizer” e chi una “Moderna”

Lunedì 29 marzo seconde dosi over 80 ad Antegnate

“I cittadini Over 80 (prenotati sul Sistema Regionale) che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Moderna (con richiamo dopo 4 settimane) ad Antegnate Lunedì 1° Marzo, riceveranno la seconda dose presso Treviglio Fiera, Lunedì 29 Marzo, per migliorare il loro comfort” spiega Asst Bergamo Ovest in una nota.

Anche senza sms di convocazione

“Così come domenica scorsa dove la soddisfazione degli utenti è stata massima, gli Over 80 di tutta la provincia, che lunedì 1 Marzo furono convocati all’Antegnate Gran Shopping tramite Sms da ARIA per l’inoculazione della prima dose, dovranno presentarsi a Treviglio, ingresso da Via Casirate Vecchia, angolo via Murena, nella sede della Fiera, lunedì 29 marzo per la seconda dose alla stessa ora dell’appuntamento precedente, anche se non arrivasse l’sms di convocazione” conclude Asst.

Non cambia niente per gli altri

Per gli utenti dei sei Comuni della Fascia Arancione che hanno prenotato sull’app dell’ASST www.prenotavaccino.app non cambia invece niente: dovranno recarsi ancora all’Antegnate Gran Shopping per la seconda dose, sempre lunedì 29 marzo alla stessa ora dell’appuntamento precedente.

Per facilitare le operazioni di accettazione, tutti potranno preventivamente scaricare e compilare “Anamnesi e Consenso” del vaccino Moderna da QUI

