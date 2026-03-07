Amministrative, il centrodestra sceglie Gian Cremonesi candidato sindaco

Dopo giorni di indiscrezioni arriva la conferma: Giovanni Luigi «Gian» Cremonesi sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali.

Il centrodestra scioglie la riserva: candidato Gian Cremonesi

Le voci si rincorrevano da giorni, ora arriva la conferma.

È Giovanni Luigi Cremonesi, per tutti “Gian”, il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative di fine primavera–inizio estate. Sarà lui a guidare la lista erede dell’ex gruppo di maggioranza consiliare “Rivolta Dinamica”, che potrebbe mantenere lo stesso nome anche nella nuova tornata elettorale. A sciogliere ogni riserva è lo stesso Cremonesi: “La riserva è sciolta e sarò il candidato sindaco del centrodestra. Invece la squadra, è in costruzione e tutto è ancora da definire”.

Il profilo: professione agronomo e l’esperienza amministrativa

Quarantotto anni, sposato e padre di due figli, Cremonesi è diplomato geometra e si è laureato all’inizio degli anni Duemila in Scienze e tecnologie agrarie all’Università statale di Milano. Attualmente è dipendente della “Coldiretti Cremona”, ma svolge anche l’attività di libero professionista con studio ad Arzago d’Adda. Per Coldiretti ha ricoperto l’incarico di direttore di federazione nelle province di Piacenza, Como-Lecco, Varese e Sondrio.

Fino al 2023 è stato consigliere di Federforeste nazionale e, nel suo curriculum, figura anche l’incarico di membro di giunta della Camera di commercio di Piacenza.

Un profilo tecnico e amministrativo che si intreccia direttamente con le vicende più recenti del Comune. Prima dello scioglimento del Consiglio comunale, avvenuto a metà febbraio in seguito alle dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi, coinvolto in una vicenda giudiziaria, Cremonesi ricopriva infatti il ruolo di assessore esterno con deleghe ad Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata e Lavori pubblici. Un incarico assunto nel giugno 2025, dopo le dimissioni per motivi personali di Roberto Marazzina. In precedenza, per Cremonesi, c’era già stata un’esperienza amministrativa nella squadra guidata dal sindaco Lamberto Grillotti.

La sfida elettorale: corsa a tre per il Comune

Accanto al percorso professionale e politico, non manca l’impegno nel volontariato. La sua “gioventù” è legata all’Oratorio Sant’Alberto; è stato coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile ed è tuttora membro della sezione rivoltana della Croce Bianca di Milano, realtà nella quale ha svolto anche il ruolo di istruttore e consigliere del direttivo.

Ora, però, la sfida è tutta politica. Per la poltrona di sindaco, Gian Cremonesi dovrà confrontarsi con il medico 69enne Fabio Calvi, candidato di “Rivoltiamo Pagina”, lista civica di area centrosinistra, e con il 38enne insegnante di scuola superiore Andrea Vergani, candidato di “Rivolta Civica”.

Con la discesa in campo di Cremonesi, il quadro dei contendenti si completa e la campagna elettorale entra nel vivo. La squadra è ancora da costruire, come sottolinea lui stesso, ma la partita per il futuro del Comune è ufficialmente aperta.