Allontanato da casa perché maltrattava la madre, ma si ripresenta alla sua porta: arrestato 52enne

Solo pochi giorni fa era stato allontanato dalla casa della madre, con divieto assoluto di avvicinarsi, dopo essere stato denunciato per maltrattamenti. Ma domenica, in barba alle misure imposte dal Tribunale, si è ripresentato alla sua porta chiedendo di entrare. Per questo è stato arrestato e portato in carcere.

Viòla la misura di allontanamento

La vicenda è avvenuta a Crema dove i carabinieri erano intervenuti solo qualche giorno fa dopo la denuncia di una madre esasperata che per anni aveva subito le angherie del figlio, un 52enne con precedenti di polizia, spesso ubriaco. In seguito alla segnalazione e all'intervento dei carabinieri che avevano avuto modo di appurare la veridicità del racconto della donna, il Tribunale di Cremona aveva emesso una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

Peraltro, nel 2016 la donna aveva già querelato il figlio per maltrattamenti e nel 2017 quest’ultimo era anche stato arrestato e posto

in custodia cautelare in carcere. Il figlio era stato in carcere diversi anni anche per altre condanne definitive, ma nel 2021 era stato scarcerato ed era tornato a vivere nella casa della madre.

Arrestato 52enne

Ma domenica pomeriggio, verso le 15, la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri perché il figlio era fuori dalla porta di casa e chiedeva di

entrare. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Radiomobile e della Stazione di Crema che lo hanno trovato, bloccato e accompagnato in

caserma. Verificato che non poteva avvicinarsi a casa, è stato dichiarato in arresto per la violazione commessa e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema fino al pomeriggio del 27 marzo quando è stata disposta la sua scarcerazione.