Maltrattava la madre, 52enne allontanato da casa

Maltrattava la madre, lei sfinita lo ha denunciato e ora il figlio è stato allontanato da casa. Succede a Crema dove i carabinieri della stazione cittadina hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Tribunale di Cremona, a carico di un 52enne con precedenti di polizia.

Maltratta la madre

Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 20 marzo per tutelare la madre dell’uomo che era stata oggetto di maltrattamenti e di un’aggressione da parte sua. Fatti che la donna aveva riferito ai carabinieri una decina di giorni prima. La madre ha raccontato ai militari che il giorno prima il figlio aveva bevuto parecchio e durante la notte era apparso particolarmente agitato e nervoso. Lei lo aveva soccorso più volte dopo che il 52enne, completamente ubriaco, era caduto più volte a terra. Per tutta risposta lui aveva danneggiato mobili, quadri, piatti, finendo per rompere anche le porte di casa.

Ubriaco distrugge casa

I militari erano intervenuti in casa accertando tali danni e assistendo il personale sanitario che stava prestando le cure all’uomo. In quel

frangente, l’uomo alternava momenti di tranquillità a momenti di forte agitazione, ed era stato poi portato in ospedale. La donna aveva quindi denunciato ai militari che da anni subiva maltrattamenti da parte del figlio, dovuti al suo continuo abuso di alcol che aveva accentuato la sua aggressività: le offese e le minacce di morte erano ormai all'ordine del giorno.

Nel 2016 la donna aveva già querelato il figlio per maltrattamenti e nel 2017 quest’ultimo era anche stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere. Il figlio era stato in carcere diversi anni anche a seguito di alcune condanne definitive nel frattempo intervenute per altri reati, ma nel 2021 era stato scarcerato ed era tornato a vivere nella casa della madre.

Botte, minacce e offese

Dopo un periodo di relativa calma, dall’ottobre scorso l’uomo aveva ripreso a bere e questo aveva provocato gravi ripercussioni all’interno delle mura domestiche perché era aumentata la litigiosità dell’uomo ed erano ripresi gli atteggiamenti aggressivi. Fino a dieci giorni fa quando durante l’ennesimo litigio l’uomo ha colpito più volte la madre con schiaffi sulla testa, offendendola ripetutamente.

Quando è arrivata la pattuglia in supporto al personale sanitario, i carabinieri hanno verificato che la donna aveva il volto tumefatto e la vittima ha spiegato la condizione di insofferenza raggiunta per la situazione, riferendo di avere molta paura a rimanere ancora in

casa con il figlio. Una situazione che lei, esasperata e terrorizzata, non intendeva più sopportare.

Allontanato da casa

Tenuto conto della gravità dei maltrattamenti posti in essere, delle lesioni provocate, evidenti seppur non refertate, e dello stato di ansia, disagio e preoccupazione causati, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica della donna, imponendo al 52enne di lasciare immediatamente la casa familiare. Il provvedimento è stato subito notificato all’uomo dai carabinieri di Crema.