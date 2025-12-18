Al via le “Serate del Benessere”: la prima questa sera, 18 dicembre

Prendono il via questo giovedì a Capralba le “Serate del Benessere”, un ciclo di incontri dedicati all’informazione e alla prevenzione, pensati per migliorare la qualità della vita e aperti a tutta la cittadinanza. Gli appuntamenti si svolgeranno nella sala Polifunzionale di via Roma 32, punto di riferimento per iniziative culturali e sociali del paese.

Il primo incontro è in programma questa sera, giovedì 18 dicembre alle ore 20.30 e affronterà un tema di grande attualità: “Dolore alla schiena: come prevenirlo e gestirlo”. Un problema che accomuna persone di tutte le età e che spesso incide in modo significativo sulla quotidianità.

A guidare la serata saranno l’osteopata Mattia Giavazzi e una consulente nutrizionale, che illustreranno in modo chiaro e pratico le principali cause del mal di schiena, le strategie di prevenzione e i rimedi più efficaci per gestirlo. Non solo teoria: durante l’incontro verranno proposti anche semplici esercizi pratici, utili per alleviare il dolore e migliorare la postura.

A rendere l’appuntamento ancora più piacevole, una degustazione natalizia finale, pensata per concludere la serata in un clima di convivialità e condivisione.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione al numero 339 2116182.

Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé, informarsi e iniziare le festività con un passo in più verso il benessere.