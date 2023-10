"Aiutateci a riportare a casa Michele", una raccolta fondi per il pilota 22enne morto negli Stati Uniti

Un'ondata di solidarietà che non si arresta. E' volata già oltre i 13mila euro la raccolta fondi per aiutare i genitori di Michele Cavallotti a sostenere le spese per il rimpatrio della salma del pilota 22enne morto in un tremendo incidente aereo negli Stati Uniti.

"Aiutateci a riportare a casa Michele"

“Vogliamo supportare i genitori Ilenia e Giorgio a sostenere le spese per il rientro in Italia della salma del loro amato figlio. Il nostro adorato cugino Michele Cavallotti, pilota e istruttore di 22 anni - si legge sulla piattaforma GoFundMe - ha perso tragicamente la vita nell’incidente aereo avvenuto a Newberg, Oregon, mentre si trovava a bordo con i suoi allievi Barrett Bevacqua e Emily Hurd”.

E' questo il messaggio lanciato insieme alla raccolta fondi sulla piattaforma Go.FoundMe (qui il link per donare) e che in poco tempo ha già raggiunto e superato quota 13mila euro. La campagna solidale a supporto della famiglia del giovane, originario di Crema, deceduto martedì scorso, ha ricevuto una grande solidarietà, raccogliendo più 130 donazioni.

Il sogno di diventare pilota

Michele Cavallotti aveva il sogno di diventare pilota e si trovava a bordo di un velivolo della Hillsboro Flight Academy, una scuola aerea presso la quale stava studiando per perfezionare le sue abilità di volo. Si era diplomato all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo, dopodiché era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti e per ottenere il brevetto di volo.

L'incidente aereo, ripreso in video da un testimone, è avvenuto nella serata di martedì, intorno alle 19, a Newberg, nello stato dell'Oregon, negli Stati Uniti. L'aereo su cui si trovava insieme ad altre due persone è precipitato subito poco dopo il decollo, schiantandosi sul tetto di un'abitazione.