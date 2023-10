Incidente aereo in Oregon: Michele muore a 22 anni inseguendo il sogno di diventare pilota

C'è anche un giovane italiano tra le vittime del grave incidente aereo avvenuto martedì 3 ottobre in Oregon. Si tratta del 22enne cremasco Michele Cavallotti che si trovava negli Stati Uniti per inseguire il suo sogno di diventare un pilota d'aereo.

Incidente aereo in Oregon

L'incidente aereo, ripreso in video da un testimone, è avvenuto nella serata di martedì, intorno alle 19, a Newberg, nello stato dell'Oregon, negli Stati Uniti. L'aereo su cui si trovava insieme ad altre due persone è precipitato subito poco dopo il decollo, schiantandosi sul tetto di un'abitazione.

Un altro morto e un ferito grave

A bordo del velivolo vi erano altre due persone: una è morta mentre l'altra versa in condizioni critiche. Miracolosamente salvi, invece, gli occupanti dell'abitazione coinvolta nell'incidente fatti evacuare dai soccorsi.

Il sogno di diventare pilota

Michele Cavallotti aveva il sogno di diventare pilota e si trovava a bordo di un velivolo della Hillsboro Flight Academy, una scuola aerea presso la quale stava studiando per perfezionare le sue abilità di volo. Michele si era diplomato all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo, dopodiché era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti e per ottenere il brevetto di volo.

L'identificazione delle vittime

L'identificazione delle vittime ha richiesto diverse ore, tanto che la famiglia di Michele è stata informata di quanto accaduto solo ieri mattina. Il padre, Giorgio, e la madre, Ilenia Costi, quest'ultima impiegata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Crema, sono immediatamente partiti alla volta degli Stati Uniti.