Aggressione col coltello in piazza Garibaldi, denunciati due giovanissimi

Prima la lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi, poi l’aggressione a colpi di bottiglia e coltello. Sono stati individuati e denunciati i due aggressori che nella serata del 22 settembre scorso avevano ferito un 26enne durante una zuffa nei giardini di piazza Garibaldi, a Crema.

Aggressione in piazza Garibaldi

La svolta nelle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Crema è arrivata nei giorni scorsi, portando alla denuncia per lesioni personali di un 18enne e un 22enne. Sarebbero loro i giovanissimi aggressori che lo scorso 22 settembre hanno ferito un 26enne al culmine di una lite.

Quella sera, poco prima della mezzanotte, era stato richiesto l’intervento di una pattuglia in piazza Garibaldi perché era stato segnalato

un litigio tra più persone. L’equipaggio della Radiomobile di Crema, mentre raggiungeva il luogo dell’intervento, nel passare in via Diaz, era

stato fermato da un 26enne, che aveva raccontato ai militari di essere stato aggredito da un gruppo di persone nella vicina piazza. I militari avevano verificato che aveva dei tagli su un braccio ed era stato richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Quando, però, i militari avevano raggiunto piazza Garibaldi non c’era più nessuno e nessuna traccia del coltello utilizzato per ferire il giovane. Così i carabinieri avevano deciso di raccogliere più elementi possibili dal racconto del 26enne che nel frattempo era stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema dove sarebbe stato poi dimesso con una prognosi di qualche giorno per le ferite da taglio.

La lite, poi spunta un coltello

Lì la vittima ha raccontato che mentre lui e un amico si trovavano seduti su una panchina era nata una discussione, per futili motivi, con tre giovani. I due gruppi si erano spintonati, ma nulla di più. Ma poco dopo, erano giunti in piazza altri due giovani che si erano scagliati contro il 26enne e uno di loro lo aveva colpito alla testa con una bottiglia, mentre l’altro lo aveva colpito più volte su un braccio con un coltello. Il 26enne spaventato era scappato e aveva richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’indomani la vittima si era presentata in caserma per formalizzare la denuncia e fornire una descrizione dei due aggressori. Anche i testimoni, presenti in quel momento, avevano poi confermato la versione del giovane raccontando che, durante quelle fasi concitate, tra le mani di un avversario era apparso un coltello di piccole dimensioni con il quale lo aveva colpito, con alcuni fendenti, costringendolo alla fuga.

Denunciati un 18enne e un 22enne

Le indagini dei militari, partendo dalla descrizione degli aggressori e dalla ottima conoscenza dei frequentatori della piazza a seguito dei numerosi controlli svolti nel tempo, hanno permesso di comporre un fascicolo fotografico che è stato mostrato alla vittima che ha riconosciuto i suoi aggressori nel 18enne e nel 22enne. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.