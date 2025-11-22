Aggredito in pieno centro: 18enne picchiato e rapinato da due giovani

Un 18enne è stato aggredito e rapinato in via don Francesco Conti a Sergnano da due ragazzi che conosceva. L’episodio, avvenuto nella notte, ha sconvolto il paese e riaperto il dibattito sulla sicurezza.

L’aggressione: botte, paura e fuga

Aggredito e rapinato in centro paese. Brutta avventura per un 18enne che lo scorso venerdì, in via don Francesco Conti ha dovuto fare i conti con due ragazzi che lo hanno malmenato per derubarlo.

Un episodio che rompe la quiete del paese e riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza notturna nei piccoli centri della Bassa. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 2. Il giovane, che si trovava nel centro del paese, sarebbe stato avvicinato da due ragazzi che — stando a quanto riferito ai carabinieri — conosceva già. Senza apparente motivo, i due avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni, per poi strappargli il borsello contenente portafogli e occhiali.

I soccorsi e il ritrovamento del borsello

Ferito e sotto shock, il 18enne è riuscito comunque a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Soncino ei sanitari del “118”, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Le sue condizioni non sono risultate gravi, ma restano aperti i timori per l’impatto emotivo e psicologico di un’aggressione così improvvisa e violenta. Il borsello è stato ritrovato poco dopo, abbandonato in un parchetto della zona.

Indagini e clima di tensione nel paese

A rendere il fatto ancora più inquietante è la relazione pregressa tra la vittima ei suoi aggressori: il ragazzo ha dichiarato di conoscerli. Un dettaglio che apre nuovi interrogativi sulla dinamica dell’episodio, sui rapporti tra i giovani coinvolti e sulle possibili tensioni precedenti. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità penali, dal furto con strappo alle lesioni personali. E, inoltre, l’episodio non arriva come un fulmine a ciel sereno. Da mesi i residenti segnalano schiamazzi, liti e gruppi di ragazzi che si ritrovano fino a tarda notte nelle zone più frequentate del paese.