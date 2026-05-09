Addio a Giovanna Giupponi, l’anima di “Giò Acconciature”: Rivolta d’Adda piange una professionista amata da tutti

Una donna che ha lasciato il segno nella sua comunità

Certe persone non passano inosservate. Lasciano un segno, un’energia, un ricordo che resta. Giovanna Giupponi era una di quelle. E la notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì mattina all’età di 60 anni dopo una malattia durata circa un anno, ha colpito nel profondo un’intera comunità. Non era “solo” una parrucchiera. Era un’istituzione. Per anni, nel cuore di Rivolta d’Adda, il suo salone “Giò Acconciature” è stato molto più di un negozio: un punto di incontro, un luogo di confidenze, risate e trasformazioni.

La passione per il lavoro e i successi tra Sanremo e Venezia

Castel Rozzone le aveva dato i natali, ma è a Rivolta che Giovanna aveva costruito la sua storia, diventando un volto familiare, quasi di casa, per generazioni di clienti. Chi l’ha conosciuta la ricorda così: sempre impeccabile, sempre con il sorriso, sempre su quei tacchi alti — anche durante le ore più intense di lavoro — come a dire che stile e determinazione non si mettono mai in pausa. Era elegante, sì, ma soprattutto autentica. “Una di quelle persone che ti fanno sentire a tuo agio appena voci” ricordano col sorriso i suoi clienti.

Dietro quella leggerezza c’era però una professionista vera, appassionata fino in fondo. Giovanna amava il suo mestiere in modo viscerale. Lo insegnava, lo trasmetteva, lo condivideva. Tante delle parrucchiere oggi affermate hanno iniziato proprio con lei, imparando non solo tecniche e segreti, ma anche l’atteggiamento giusto: passione, cura e rispetto per ogni cliente.

Il 2024 era stato per lei un anno speciale, quasi una consacrazione. A febbraio era salita sotto i riflettori del Festival di Sanremo, entrando nel team ufficiale di hairstylist. Un traguardo che per molti resta un sogno, e che lei aveva vissuto con l’entusiasmo di sempre, portando con sé un pezzo della sua terra su uno dei palchi più importanti d’Italia.

L’ultimo saluto e l’eredità lasciata da Giovanna Giupponi

E non era finita lì. In estate era arrivato anche il riconoscimento del Comune, durante la festa patronale di Sant’Alberto: una targa che celebrava non solo la professionista, ma la donna che aveva contribuito a rendere vivo il tessuto del paese. Poi, a settembre, un’altra soddisfazione di prestigio: la chiamata per la «Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica» di Venezia, tra cinema, glamour e grandi nomi.

Due esperienze che raccontano bene chi era Giovanna: una che partiva da un piccolo salone di paese, ma arrivava fino ai grandi eventi nazionali senza mai perdere la propria identità. Quando la malattia l’aveva costretta a fermarsi, aveva dovuto cedere il suo negozio. Ma non la sua energia, che non si è mai spenta.

Due traguardi importanti che rappresentano solo una parte di un percorso lungo quarant’anni, costruito con passione, sacrificio e amore per il proprio mestiere. L’ultimo saluto si è svolto mercoledì nella chiesa di San Pietro a Treviglio, gremita di persone. Un’intera comunità si è stretta attorno al ricordo di una donna che ha saputo unire professionalità e umanità, lasciando un’eredità fatta di sorrisi, insegnamenti e bellezza.