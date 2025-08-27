A spasso per Crema con hashish e coltello: denunciati due ventenni

Crema

La sorpresa dopo la perquisizione da parte del nucleo radiomobile dei carabinieri

Giravano per Crema con un coltello e sedici grammi di hashish: denunciati due ventenni. È l'esito di un controllo avvenuto questa notte, 27 agosto, da parte dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Crema. Protagonisti, due ragazzi di 21 e 27 anni.

Crema, denunciati due ventenni sorpresi con droga e coltello

Poco dopo le 2 di notte, la pattuglia stava effettuando un normale controllo del territorio, quando nei pressi della rotatoria di Ca' delle Mosche ha notato un'auto sospetta, con quattro persone a bordo. Da qui il controllo. I militari hanno subito notato un forte odore di hashish proveniente dall'abitacolo, ma i quattro giovani hanno negato di averne con sé. È scattata quindi la perquisizione, che ha dato frutti inattesi. Oltre ai 16 grammi di hashish, con tanto di bilancino elettronico di precisione nascosti tra le mutande e i pantaloni di uno dei tre passeggeri, il conducente (il 27enne) aveva addosso un marsupio contenente un coltello da 23 centimetri. Interrogato sul perché viaggiasse armato, non ha saputo dare spiegazioni. Da qui la denuncia: il primo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e il secondo per porto abusivo d'arma bianca.