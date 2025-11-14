A folle velocità col bolide sul viale: multone e patente ritirata

Sfrecciava a 148 km/h dove il limite è 90. Su un viale alberato cremasco, alle 11 del mattino. Non proprio un’infrazione leggera, quella commessa settimana scorsa da un’automobilista che è però è incappato in un autovelox, installato da una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Cremona – Distaccamento di Crema.

Sfrecciava sul viale al volante di una di un’auto di lusso

Nella mattinata di venerdì 7 novembre, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Cremona – Distaccamento di Crema, impegnata in uno specifico servizio di controllo, ha notato un’autovettura di alta gamma procedere ad una velocità eccessiva. Puntata la vettura con l’apparecchiatura in dotazione, un dispositivo che rileva con precisione la velocità del veicolo inquadrato, gli operatori hanno accertato che l’auto procedeva ad una velocità di ben 148 km/h, dove il limite era invece di 90 Km/h. Al conducente è stata applicata una sanzione pecuniaria di oltre 500 euro e nei suoi confronti è stato disposto anche il ritiro della patente.

Proseguiranno controlli specifici per il contrasto agli eccessi di velocità anche nelle prossime settimane.