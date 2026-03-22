Virginia Locatelli vola alla Geradadda: è lei la più veloce

Virginia Locatelli conquista il titolo di più veloce alla Geradadda. Ottimi risultati anche per gli altri studenti rivoltani e agnadellesi.

Una vittoria che corre veloce

C’è un nome che oggi corre più veloce degli altri, ed è quello di Virginia Locatelli . Tredici anni, determinazione da vendere e un traguardo che parla chiaro: è lei la regina della velocità alla competizione “Il ragazzo più veloce della Geradadda”, andata in scena al centro sportivo Mazza di Treviglio. Una mattinata di sport, entusiasmo e partecipazione che ha visto protagonisti quasi 400 studenti provenienti da 14 istituti, trasformando la pista in un concentrato di energia e talento.

Non solo velocità: talento completo

Virginia, studentessa della terza C della scuola media “Dalmazio Birago” dell'”Istituto Comprensivo Eugenio Calvi”, ha conquistato la finale dei 60 metri piani con un margine netto sulle avversarie, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nelle qualificazioni. Ma non è tutto: la giovane atleta si è distinta anche nel salto in lungo, dove ha centrato un brillante secondo posto, dimostrando versatilità e qualità atletiche non comuni. Un risultato che non arriva per caso. Da oltre un anno, infatti, Virginia si allena con costanza proprio con l’Atletica Estrada, frequentando il campo del centro Mazza tre, a volte quattro volte a settimana. Un impegno che inizia già a dare frutti importanti e che la accompagnerà nel suo prossimo percorso scolastico al liceo scientifico “Da Vinci” di Crema.

Successo di squadra per il Calvi

Ma la giornata è stata positiva per tutto il gruppo rivoltano e agnadellese. Sempre per l'”Istituto Calvi”, Thomas Sergio Belotti ha conquistato il secondo posto nella velocità maschile, mentre Eva Valcarenghi ha replicato con un altro secondo posto nella velocità femminile. Un bottino che racconta di una squadra competitiva e ben preparata. Ad accompagnare gli studenti, i docenti di scienze motorie Vittoria Bellandi , Alessia Moneta e Andrea Pasquetto , che seguito hanno i ragazzi passo dopo passo in una giornata che è andata ben oltre il risultato sportivo.