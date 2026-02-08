Via Colombo ancora nel caos: traffico bloccato all’ora di punta

Basta un mezzo fermo nel punto sbagliato e la viabilità va in crisi: in via Colombo a Vailate, ancora una volta, la mattina si è trasformata in un lungo ingorgo.

L’ingorgo del mattino e la strada che non perdona

È quanto accaduto ancora una volta nelle prime ore della mattinata di giovedì della scorsa settimana, quando la circolazione si è completamente bloccata, riportando al centro dell’attenzione un problema di viabilità che i residenti conoscono fin troppo bene. Erano da poco passate le 7.30 quando due autobus di linea, carichi di studenti diretti a scuola, si sono trovati improvvisamente faccia a faccia in un tratto di strada che non perdona errori. Via Colombo, infatti, presenta una carreggiata piuttosto stretta e, sul lato destro in direzione sud, ospita una serie di parcheggi a disco orario.

Il camion in sosta e la paralisi del traffico

Proprio uno di questi stalli, per alcuni minuti, è stato occupato da un camion degli spurghi il cui autista si era allontanato per una breve sosta. Una presenza ingombrante, incompatibile con le dimensioni della strada e con il flusso di mezzi pesanti che, soprattutto nelle ore di punta, attraversano il centro del paese. Il primo pullman, proveniente da via Marconi e diretto verso via Verdi, per superare l’ostacolo è stato costretto a invadere la corsia opposta. Ma da lì stava sopraggiungendo il secondo autobus, diretto verso l’incrocio tra via Colombo, via Caimi, via Martiri e via Marconi. Il risultato è stato inevitabile: strada bloccata in entrambe le direzioni e traffico paralizzato. Nel frattempo, alle spalle del primo mezzo, è arrivato anche un terzo autobus, rimasto anch’esso fermo in coda. Solo dopo la ripartenza del camion degli spurghi la situazione si è lentamente sbloccata, consentendo ai due mezzi di proseguire il proprio percorso.

La proposta della tangenziale e il nodo dei parcheggi

L’episodio, tutt’altro che isolato, ha però riacceso il dibattito su una critica che continua a ripresentarsi. A seguire la scena in prima persona è stato il consigliere comunale della minoranza “Nuovi Orizzonti” Luciano Aiolfi , residente proprio in via Colombo, il quale ritiene che una revisione complessiva della viabilità non sia più rinviabile. In particolare, viene rilanciata la proposta di una piccola tangenziale di collegamento tra la zona dove è ubicata la pizzeria “Da Attilio”, nell’area dell’ex ristorante “Toscano”, e la zona artigianale. Un’opera che permetterebbe di deviare il traffico pesante fuori dal centro abitato, alleggerendo strade come via Colombo. Resta poi il nodo dei parcheggi a disco orario: utili per le attività e per i residenti ma al tempo stesso un fattore che, in determinate fasce orarie, rende ancora più complesso il passaggio di autobus e mezzi di grandi dimensioni. Un equilibrio difficile, che torna puntualmente sotto i riflettori ogni volta che un semplice incrocio di mezzi basta a mandare in tilt una delle arterie più delicate del paese.