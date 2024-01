Via alla rinascita del centro sportivo con il piano salva piscina che guarda al sociale

Il presidente della società gestore "Asm" Diego Merigo ha illustrato il progetto "Entra nel mondo blu" per far decollare la struttura comunale di Pandino.

Non è un mistero che la struttura più problematica di "Asm" sia la piscina, ma il presidente del CdA Diego Merigo ha stilato un piano per rilanciarla a pieno.

"Dal giorno del mio insediamento in “Asm”, il 15 settembre 2023, col mio gruppo di lavoro sono stati affrontati differenti aspetti - ha spiegato Merigo - Centri di costo, caso Padania Acque, studio contabile e fiscale dell’azienda, organigramma e creazione dei gruppi di lavoro, sviluppo del fatturato. Non intendo soffermarmi sul lavoro svolto, che ha dato i suoi frutti, con risparmi sui costi di circa 100mila euro, ma su ciò che abbiamo ideato e che è in procinto di partire: l’iniziativa “Entra nel mondo blu”. Il motivo di questo rilancio del centro sportivo è dettato dal fatto che sulla scorta dei risultati ottenuti ci sono le basi perché “Asm” possa proseguire con la sua attività e non debba essere messa in liquidazione. Tutte le persone che già lo frequentano possono proseguire con le loro attività, e chiedo a tutti coloro che hanno intenzione di praticare attività sportiva di farsi avanti: siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte".

Ma prima di parlare della nuova iniziativa che decollerà il 15 gennaio, il presidente ha rimarcato come il "Blu Pandino" abbia deciso di ricoprire un ruolo sociale di prim’ordine.

Per rilanciare l’economia del centro, si è optato per una serie di agevolazioni stipulate con diversi partner.

"Si tratta di sconti di spessore che ricoprono varie attività merceologiche - ha continuato il presidente - dalle utenze gas e luce, alla copertura assicurativa ramo danni (casa e automobile), al settore parafarmaceutico (farmacia comunale di Nosadello), alle quattro linee dedicate dal bar della piscina. Intendo sottolineare come chiunque possa usufruire di queste agevolazioni anche solo accedendo a una doppia prova in palestra o acquistando un mini abbonamento di cinque ingressi in piscina. Si è deciso di contenere i costi di ingresso in modo da agevolare la vita di tutti quanti e dare a tutti l’opportunità di provare la qualità della nostra offerta sia a livello di palestra che di piscina. Da quest’anno, infatti, abbiamo introdotto una grande novità: la scheda allenamento per il nuoto libero. Sono in cantiere ancora mille e più iniziative la cui realizzazione richiederà tempo ed energie. In Asm siamo 30 leoni pronti a batterci su ogni fronte, vi sapremo sorprendere non solo con quello che già facciamo, ma anche con quello che stiamo organizzando per i prossimi mesi, in particolare per la stagione estiva. Certo di vedere aumentare gli iscritti nel “Mondo Blu”, rimarco il fatto di essere contento che mi sia stata data l’opportunità di dare una mano al mio paese perché le persone che ho conosciuto in questi mesi valgono tutto l’oro del mondo".