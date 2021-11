Vaccino Covid in farmacia: ecco quelle della Bassa che hanno aderito

Vaccino

Lurano, Brignano, Urgnano, Cologno, Verdello e Martinengo.

Sono 23 le farmacie bergamasche che hanno aderito alla campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid. Nella Bassa sono soltanto otto, ecco quali.

Vaccino: terza dose anche in farmacia

A partire dal 12 novembre gli over 60 potranno effettuare la terza dose di vaccino antiCovid anche in farmacia. A comunicarlo è Ats Bergamo, che ha anche diffuso il primo elenco (in aggiornamento) delle farmacie che hanno aderito.

Nella Bassa: ecco quali

Nella nostra zona hanno aderito i farmacisti di Ghisalba (Pizzetti, via Provinciale 48/b), Lurano (Petrosillo, via San Lino), Martinengo (Antica Spezieria, in via Tadino), Urgnano (sia la Comunale di via Battisti che la Antica Farmacia di via Papa Giovanni XXIII), la Mosconi e Gnecchi di Verdello (via Marconi); sarà possibile anche vaccinarsi con la terza dose a Cologno (farmacia Seguino, in via Locatelli, a Brignano (San Bonifacio, in via Vittorio Emanuele). L'elenco completo delle farmacie lombarde aderenti si trova QUI.

A Treviglio s trova invece l'hub di riferimento della Bassa bergamasca, alla SAME. Sempre l'Asst trevigliese gestisce invece l'hub vaccinale del CUS di Dalmine.

Non c'è un portale per prenotare

Chi desidera fare la terza vaccinazione antiCovid in farmacia deve prendere accordi direttamente con il farmacista che fisserà giorno e data per l’inoculazione. Nella grafica in alto, di Ats Bergamo, i numeri di telefono di tutte le farmacie aderenti in provincia di Bergamo.