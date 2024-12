Una maratona di solidarietà per augurare buon Natale ai bambini della Pediatria

Una maratona di solidarietà per strappare un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Asst di Crema. Ben dieci le associazioni del territorio coinvolte.

Maratona di solidarietà

Sono state 10 le realtà del territorio che nel periodo natalizio hanno voluto fare visita ai piccoli portando loro doni. Oltre ai Pantelù e all’"Associazione per il bambino in ospedale" (Abio) che da tempo rappresentano una solida certezza, anche l’istituto "Sraffa" ha voluto a modo proprio fare gli auguri per le imminenti festività. I giovani studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo cucina, condotti dai docenti Ilario Grazioso, Ferdinando Sapienza e Alessio Della Mura, hanno voluto donare dolci panettoni prodotti nei laboratori di via Dogali. E ancora, non sono mancati i doni dei vigili del fuoco, della Nazionale Ragazzi Guariti dalla Leucemia, "La Mitica", e dell’"Associazione Stefano Cerullo", nata per omaggiare il giovane cremasco mancato troppo presto. Spazio anche alla solidarietà della "Videoton Crema", che ha raccolto alcuni giochi per i più piccoli e al ritorno di un Babbo Natale speciale: il labrador Boston, che, nulla togliere a Santa Claus, ha catturato l’attenzione dei più piccoli. Non potevano mancare, in questo tour, anche gli abitanti della Casa di Babbo Natale, membri della "Libera Associazione Gombitese" e del Gran Carnevale Cremasco, che per qualche ora si sono trasferiti in reparto. Oggi, giorno di Natale, i volontari dell’"Associazione Stefano Cerullo", hanno donato un pasto ai bimbi degenti e all’equipe, in collaborazione con un ristorante della città.

"Grazie alle associazioni che hanno collaborato"

"Grazie alle tantissime associazioni che hanno voluto collaborare con noi per rendere il Natale dei bimbi degenti comunque ricco di calore e di belle emozioni - ha commentato il direttore generale Alessandro Cominelli - Questa larga adesione dimostra quanto il Terzo settore di questo territorio tenga a lavorare con l’Asst per il benessere della nostra comunità. Quanto, davvero, sia una ricchezza. Auguri ai bimbi ricoverati, a tutti i pazienti, ai loro familiari e a tutti gli operatori che nei giorni di festa continuano a lavorare per prendersi cura di chi ha bisogno. Che sia un Natale ricco di serenità, solidarietà e d’amore per tutti. Buon Natale".