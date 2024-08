Un nuovo murales "Bello come il sole" a Vailate

Chi l’ha detto che un’impalcatura è sempre triste? A Vailate, per ridare un tono e un po’ di allegria a via Caimi le impalcature che ora ricoprono l’omonimo ospedale, interessato da un intervento di efficientamento energetico, si sono trasformate in un enorme tela da dipingere.

Un murales per colorare Vailate, grazie al Caimi e a "Bello come il Sole"

Ed ecco spuntare fiori colorati di ogni tipo grazie al progetto promosso dalla Fondazione Ospedale Caimi Onlus e realizzato in collaborazione con l’Associazione vailatese "Bello come il sole", fondata in memoria del giovane Irvano Stombelli.

Un’iniziativa coloratissima per dare un po’ di sprint alla facciata dell’ospedale durante i lavori di efficientamento energetico in corso. È stato coinvolto anche il gruppo adolescenti dell’Oratorio "San Giovanni Bosco" di Vailate, che ha dedicato diverse ore di laboratorio alla realizzazione del murales con grande entusiasmo. I ragazzi sono stati guidati da Lia Cervi, ideatrice e autrice dell’intero progetto.

