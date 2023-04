Torna la marcia "Correre per la vita"

La ormai tradizionale marcia benefica non competitiva ludico motoria "Correre per la Vita", giunta alla sua 37esima edizione, si svolgerà il 12 maggio a Pandino.

Correre per la vita

Come negli anni precedenti la partenza sarà prevista alle 20 dall'oratorio San Luigi in piazza Borromeo 17 a Pandino.

"Finalmente potremo tornare a svolgere la marcia come negli anni precedenti al periodo Covid e pertanto, per quanto comunque libera e a discrezione del partecipante, la partenza potrà essere effettuata tutti insieme dal piazzale antistante l'Oratorio - fanno sapere gli organizzatori - Al termine della corsa/camminata (che avrà le due ormai note lunghezze differenti pari a 3Km e 5,5Km), sarà presente un piccolo ristoro e tutti i partecipanti potranno socializzare all'interno dell'Oratorio con tutti i servizi necessari. Durante l'arrivo dei vari partecipanti e a seguire, verranno effettuate le premiazioni per i gruppi più numerosi(divisi in gruppi/associazioni e scuole) e sarà possibile, per tutti, ritirare un omaggio".

Iscrizioni

Le iscrizioni prevedono un contributo di quattro euro e possono essere fatte la sera stessa della marcia presso l'oratorio (ci sarà un apposito punto iscrizioni), ma anche nei giorni precedenti contattando gli organizzatori (3804960679) o presso alcuni esercizi commerciali di Pandino, tra cui "Bice e casalinghi" sito in via Umberto I oltre al "Nobile Pane" e al "Bar Castello" di via Castello. Tuttavia molti commercianti (quasi tutti quelli che espongono la locandina sulla vetrina) potranno raccogliere le iscrizioni al fine di cercare di essere tra i gruppi più numerosi (per i quali è prevista premiazione con coppe/trofei e premi in natura).