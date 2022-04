Terminati i lavori sulla pavimentazione del centro civico di Vailate

Vailate

Rimosse le piastrelle, levigato il sottofondo e posato uno strato di catrame

I lavori sulla pavimentazione del centro civico di Vailate sono stati ultimati. Dalle piastrelle si è passati all'asfalto.

Terminati i lavori al centro civico

L'operazione sicurezza, annunciata nei mesi scorsi dall'Amministrazione, era volta a contrastare le problematiche legate alle piastrelle, non solo rovinate in più punti, ma potenzialmente pericolose in caso di pioggia e ghiaccio, per via dell'elevata scivolosità.

Dalle piastrelle all'asfalto

I lavori, svolti in cinque giorni e terminati martedì 19 aprile, sono stati eseguiti dalla ditta "Pesenti", che si è occupata della rimozione del vecchio pavimento di piastrelle, della levigatura del sottofondo e la posa di uno strato di catrame.