Star di Hollywood a Capralba sulle tracce di Call me by your name: chi è?

"Spotted" - avvistato - direbbero negli States. Che le star di Hollywood amino il Bel Paese, soprattutto nei momenti di festa, è risaputo. Incontrarle per strada, come normalissimi turisti, forse è più difficile da immaginare. Eppure è quello che è successo nei giorni prima di Natale nel Cremasco.

Una star di Hollywood nel Cremasco

A Capralba, in particolare, e a Crema seguendo le tracce del film premio Oscar "Call me by your name" girato, tra gli altri luoghi, anche al fontanile "Le Quarantine" di Capralba. Un luogo quasi magico, immerso nella natura, che dopo il successo riscosso dalla pellicola del registra Luca Guadagnino, ha conosciuto e sta conoscendo ancora un momento davvero fortunato. E così capita che anche star di Hollywood si fermino per strada chiedendo indicazioni per raggiungere i luoghi del celebre film.

Daniel Baldwin a spasso per Capralba

A farlo, questa volta, è stato Daniel Baldwin, celebre attore, regista e produttore cinematografico americano, fratello del più celebre Alec Baldiwn (anche gli altri fratelli William e Stephen sono attori conclamati). La somiglianza - tra l'altro - è evidente tanto da aver fatto strabuzzare gli occhi a chi l'ha incrociato per le strade campestri in compagnia delle figlie.

Sui luoghi di Call me by your name

Qui ha chiesto informazioni, aiutandosi un po' a gesti, ma riuscendo a far capire che era interessato a ripercorrere i luoghi del film che ha portato il Cremasco un po' in tutto il mondo. In particolare l'attore voleva visitare il vicino fontanile "Le Quarantine" dove sono state girate alcune scene. Lo stesso Baldwin sul suo profilo Instagram ha pubblicato diversi video che testimoniano il suo viaggio in Italia. In uno di questi, si nota perfettamente, si trova a Crema. Poi qualche altro video, sempre insieme alle figlie, dalla Riviera Ligure. E non è certo un caso che Baldwin si trovi in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Baldwin (@thedanielbaldwin)

Le nozze in Sardegna

Il prossimo 31 dicembre, infatti, convolerà a nozze a Iglesias in Sardegna. Baldwin ha interpretato il ruolo del detective Beau Felton nella serie TV della NBC Homicide: Life on the Street, e ha anche recitato in Ned Blessing: The True Story of My Life (1992), Mulholland Falls (1996), Vampires (1998), The Pandora Project (1998), Stealing Candy (2002), Paparazzi (2004) e Grey Gardens (2009).

Chi è Daniel Baldwin?

Ha ospitato The Daniel Baldwin Show sulla stazione radio WTLA di Siracusa dal 2017 al 2019. È stato anche presentatore della serie televisiva truTV Presents: World's Dumbest. Nel febbraio 2019, è apparso su Celebrity Rehab con il dottor Drew, ammettendo la sua lotta con la dipendenza da cocaina.