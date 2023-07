Sfide folli sui binari a Romano di Lombardia: interviene RFI

Alla fine è intervenuta Rfi: saranno installate delle recinzioni, per impedire che a Romano di Lombardia i ragazzi attraversino i binari della Milano-Venezia a piedi, mettendo a repentaglio la propria vita.

Sfide folli sui binari della Milano-Venezia a Romano

La vicenda era arrivata all'attenzione delle cronache a maggio scorso, quando l'inquilino di un condominio aveva diffuso le immagini di ragazzini che giocavano allegramente - incuranti del pericolo - sulla ferrovia. Si era così scoperto che da tempo il varco in fondo alla via Caduti di Nassiriya veniva utilizzato per attraversare i binari, ma anche per pericolosissime sfide: i giovani attraversavano da una parte all'altra, tra un treno l'altro. E non sono pochi, su una delle linee ferroviarie più frequentate d'Italia qual è la Milano-Venezia: circa 160 ogni giorno.

I lavori per installare una recinzione in cemento e metallo, a cura di Rete ferroviaria italiana, sono già partiti.