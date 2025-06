"Emozioni sul Serio", al via la 26esima edizione del concorso fotografico

(nell'immagine di copertina lo scatto vincitore del 2024 di Giovanni Moretti Gruccione)

“Buon compleanno Parco del Serio, quarant'anni di natura, storia e bellezza attraverso i tuoi occhi”. Sarà questo il tema della 26esima edizione del concorso fotografico e video “Emozioni sul Serio”, promosso come ormai da tradizione, dal Parco Regionale del Serio.

Quante emozioni... sul Serio

E' un anno speciale per il Parco del Serio: l'anno in cui l'ente segna i suoi primi 40 anni di attività sul territorio e le emozioni certo non sono mancate. Per questo saranno le vere protagoniste del contest volto a raccogliere, esporre e premiare tutte quelle opere che possano testimoniare il territorio del Parco e la sua evoluzione in questi primi quarant’anni di esistenza, al fine di farne conoscere il valore naturalistico e storico paesistico. Attraverso il concorso, infatti, l’Ente vuole promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle peculiarità ambientali del Parco, affinché i visitatori e le nuove generazioni contribuiscano alla sua tutela e valorizzazione.

Fotografie come strumento di memoria

Il concorso, gratuito e aperto a tutte le persone di ogni genere ed età, quest’anno così ricco di celebrazioni per il compleanno del Parco, non poteva che orientare l’attenzione su questi 40 anni, per una celebrazione visiva dei quattro decenni di vita del Parco, al fine di metterne in luce biodiversità, rapporto tra uomo e natura, trasformazioni del territorio e bellezza nascosta o inaspettata. “La fotografia quindi diventa strumento di memoria, testimonianza e sensibilizzazione, per raccontare come il Parco è vissuto, amato e custodito da chi lo attraversa ogni giorno”, spiega il presidente Basilio Monaci.

Modalità di partecipazione

I partecipanti possono presentare un massimo di cinque foto in formato digitale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di prossima pubblicazione sul sito del Parco, e le immagini non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano permettere l’identificazione dell’autore, né elaborazioni digitali e/o fotomontaggi. Fondamentali saranno le schede descrittive del luogo dello scatto, per collocarlo correttamente all’interno del territorio del Parco del Serio, e di ciò che viene rappresentato. Per la sezione video, è possibile presentare produzioni inedite a colori, in bianco e nero o di animazione grafica, della durata massima di 5 minuti, e l’autore deve essere titolare del copyright del video, della sceneggiatura, della colonna sonora e avere la liberatoria delle location utilizzate. Entro venerdì 17 ottobre 2025, l’unica modalità di iscrizione al concorso è la consegna dei materiali presso la sede del Parco del Serio a Romano di Lombardia, oppure utilizzando le funzionalità della posta elettronica, inviato tutto all’indirizzo info@parcodelserio.it

Il concorso per le scuole

Per la sezione “scuole” i partecipanti dovranno indicare la classe, l’istituto di appartenenza e il docente di riferimento. I vincitori saranno scelti da una giuria nominata dal Parco del Serio e gli elaborati consegnati saranno a disposizione dell’Ente presieduto da Basilio Monaci, come archivio, nell’ambito dell’attività comunicativa istituzionale.

Per la sezione fotografica sono previsti cinque premi in denaro, e un premio per la sezione video che saranno consegnati nel corso della cerimonia programmata per il tardo pomeriggio di venerdì 5 dicembre 2025, nella sala della Rocca Viscontea a Romano di Lombardia, e come consuetudine, sarà l’occasione per la presentazione del calendario ufficiale 2026 del Parco, all’interno del quale saranno inserite le migliori 12 immagini selezionate dalla giuria.