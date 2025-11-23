Sergnano celebra l’eccellenza: premi, merito e comunità protagonisti dell’anno

Durante una partecipata cerimonia al teatro dell’oratorio, l’Amministrazione di Sergnano ha consegnato le borse di studio “Monsignor Lucchi” e “Cesare Augusto Piacentini” agli studenti più meritevoli e ha premiato i “Sergnanesi dell’Anno”.

Una giornata dedicata al merito

Domenica scorsa il teatro dell’oratorio di Sergnano ha fatto da cornice a una festa all’insegna del merito e della comunità: l’Amministrazione comunale ha consegnato le borse di studio e premiato i “Sergnanesi dell’Anno”, riconoscendo l’impegno ei risultati di studenti, cittadini e associazioni che si sono distinti in ambito lavorativo, educativo, culturale, sportivo e sociale.

Premi agli studenti e ai protagonisti della cultura e del sociale

Le borse di studio, intitolate a “Monsignor Lucchi” e “Cesare Augusto Piacentini“, sono state consegnate dal sindaco Mauro Giroletti, dalla dirigente scolastica Ilaria Andreoni e dal parroco don Remo Tedoldi agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di Sergnano: Michelle Cantoni, Emma De Stefani, Pietro Lodigiani, Nicoleta Nicolae, Diana Tedoldi e Federico Antonio Bianchi, tutti promossi a pieni voti con giudizi tra 9 e 10. Il prestigioso “Premio San Martino d’Oro” è invece andato a Silvia Illari, direttrice artistica della scuola di danza “Mosaico Dance&Arts School”, mentre il “Premio San Rocco”, per meriti in ambito sociale, ha celebrato Carolina Benelli, infermiera e volontaria della Croce Rossa da oltre 50 anni. Il “Premio Eugenio Giuseppe Conti“, dedicato a chi si distingue per meriti culturali, è stato assegnato a Piera Edoarda Cavallanti, storica professoressa delle scuole medie e attiva in passato come assessore alla Cultura e nella fondazione “Asilo Nido Conti”.

Menzioni speciali e una comunità in festa

A queste onorificenze si sono aggiunte menzioni d’onore per contributi sportivi, di volontariato, culturali e imprenditoriali: tra i premiati, Daniele Cuccovillo e la squadra di danza ritmica dell”Asd Anima Ritmica”, Francesco Ingiardi per il volontariato alla bocciofila, Giancarlo Carpani per la cura della panchina rossa contro la violenza sulle donne, il gruppo dei “ciclo-pellegrini” per il Giubileo 2025, e numerose attività locali come “Sole e Luna”, “Giusy Poli”, “negozio alimentari Panzetti”, “ditta Fapes Srl” e “Snam-Stogit”, riconosciute per importanti anniversari di attività e presenza sul territorio. Anche il Parco del Serio è stato celebrato per i suoi 40 anni dalla fondazione, con il presidente Basilio Monaci a ritirare il premio insieme a un messaggio della direttrice Laura Comandulli. L’evento, reso ancora più suggestivo dalle note della Junior Band del Corpo bandistico “San Martino Vescovo”, ha rappresentato un momento di festa, orgoglio e comunità.