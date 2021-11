Riapre il bar del cinema: la sfida di quattro imprenditori è "Easy"

Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, è un dato di fatto. E a risentirne maggiormente, è sotto gli occhi di tutti, sono stati i settori della ristorazione e dei bar. Tanti i locali che, purtroppo, hanno chiuso nell’ultimo anno e mezzo perché non hanno retto al contraccolpo delle chiusure dovute alle restrizioni. Ma ci sono anche storie si speranza, di chi nella pandemia ha colto un’opportunità.

E ha deciso di sfidare a viso aperto il Covid, addirittura investendo nell’apertura di un nuovo locale. E’ il caso di "Easy", il nuovo bar di viale Montegrappa (nel complesso del Cinema Anteo), che ha aperto i battenti la scorsa settimana. A rilanciarlo è Samuele Anghinoni, titolare dal 2007 del «Jammin’ Cafè» di piazzetta Santagiuliana, assieme a tre soci: Roberto Conti, Federica Cornelli e Daniele Ambivero.

"Il progetto era partito prima della pandemia, in collaborazione con Matteo Mossi, direttore del Cinema Anteo - ha spiegato Anghinoni - Poi tutto si è fermato. Adesso avevamo due opportunità: lasciar cadere tutto causa Covid oppure, sempre causa Covid, raddoppiare e provare a continuare sulla strada che avevo intrapreso con Emi (Emilio Nissoli, il socio del Jammin scomparso un anno fa, ndr). Con tutte le criticità del caso e i dubbi legati alla situazione sanitaria, abbiamo comunque deciso di non fermarci e andare avanti con il progetto, in collaborazione con Roberto, Federica e Daniele".