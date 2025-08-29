Quanto affetto per i vostri cani, sul Giornale tutte le foto arrivate in redazione

Giornata nazionale del 26 agosto

La pagine pubblicate sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono un inno all'affetto e all'amore che intercorre tra i proprietari e i loro amici a quattro zampe

Anche il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek hanno voluto celebrare la giornata mondiale del cane, che cade il 26 agosto. Alla mail di redazione sono arrivate centinaia di scatti dei vostri amici a quattro zampe, a conferma di quanto affetto e amore leghi ogni cane al proprio padrone.

Giornata mondiale del cane, tutte le foto dei vostri amici pelosi

È fortunatamente lontana (anche se purtroppo non del tutto, e non ovunque) l'era in cui ad agosto s'impennava il numero di cani abbandonati in occasione delle vacanze. Oggi la consapevolezza di cosa significhi possedere un cane è generalmente più matura e ricca, e si lega anche alla maggiore sensibilità che la nostra società sta sviluppando, piano piano, nei confronti dei nostri colleghi animali non-umani, si tratti di fauna selvatica, di pucciosi cucciolotti da appartamento, o da capi d'allevamento. Proprio per parlare e per riflettere sulla cura responsabile e sul benessere di questi eterni compagni di vita dell’uomo, il 26 agosto di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del cane. Istituita nel 2004 dall’attivista Colleen Paige, esperta di animali e sostenitrice dei loro diritti, rappresenta un momento in cui festeggiare il legame con i nostri amici a quattro zampe e fare sensibilizzazione. Quest’anno il gruppo Netweek ha quindi deciso di partecipare alla festa: su questo numero del Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek in edicola da venerdì 29 agosto e giovedì 4 settembre 2025, abbiamo pubblicato le tantissime foto dei vostri cani che ci avete inviato nelle ultime settimane.

Scatti arrivati un po' (anche) da tutta Italia

Lo avete fatto via mail e via WhatsApp, condividendo con noi l’affetto per il vostro amico a quattro zampe. E le foto sono arrivate un po' da tutta Italia, oltre ovviamente che dalla Bassa bergamasca e dall'Alto cremasco. Le pagine pubblicate sui nostri settimanali rappresentano quindi uno spazio da conservare con amore, perché grazie alla vostra numerosa partecipazione abbiamo potuto dare vita a un’edizione emozionante, piena di affetto e simpatia. La Giornata mondiale del cane non è del resto solo una data sul calendario, ma un momento per celebrare il legame unico che ci unisce a loro. Quante volte ci hanno fatto sorridere nei momenti più difficili? Quante volte hanno capito i nostri stati d’animo senza bisogno di parole? I cani ci insegnano la fedeltà, l’amore incondizionato, la pazienza. Sono presenze silenziose ma fondamentali nella vita di tante famiglie.