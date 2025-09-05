Quando il basket di Treviglio vestiva le maglie “Armani”

Difficile che sulle maglie della squadra di basket di una piccola città compaia il nome di un marchio come Armani. Eppure è andata così: per quanto allora (bei tempi) la (fu) BluBasket 1971 Treviglio militasse in serie A2, per due stagioni i giocatori della squadra cittadino portarono come sponsor tecnico il logo “EA7”, la declinazione sportiva di Emporio Armani.

Quando Emporio Armani sponsorizzò il basket trevigliese

In quel periodo – accanto all’allora main sponsor Gruppo Mascio – la società siglò un accordo con l’impero del “Re Giorgio” della moda italiana, scomparso ieri all’età di 91 anni. Era l’agosto del 2022 quando la collaborazione prese il via, accolta da una certa incredulità.

“Presentiamo questa collaborazione – aveva commentato con entusiasmo Stefano Mascio – con grande orgoglio, poiché siamo la prima società di Serie A2 che si lega a questo marchio iconico per la moda e per lo sport. Ringrazio la disponibilità e la fiducia dell’azienda e dei suoi collaboratori che da tempo hanno individuato la pallacanestro come veicolo di business e di investimento per il sociale”. Il brand EA7 della società “Giorgio Armani spa” era stato inoltre Platinum Sponsor per la stagione.