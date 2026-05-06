Pianura da Scoprire, confermato alla presidenza il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni

Si è riunito lo scorso 4 maggio il Consiglio direttivo dell’associazione Pianura da Scoprire per l’elezione delle nuove cariche. Confermato alla guida il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni.
Togni confermato alla guida di Pianura da Scoprire
Togni continuerà, quindi, a guidare l’associazione, che ha sede a Treviglio, impegnata nella promozione e valorizzazione della Media Pianura Lombarda. Nel nuovo assetto del Direttivo ha assunto il ruolo di vicepresidente il pandinese Riccardo Bosa, mentre Morgana Alborghetti è stata riconfermata nel ruolo di segretario e Fabrizio Plebani è entrato, oltre che da consigliere, anche come Economo Cassiere.
“È una sfida che ho scelto di raccogliere tre anni fa con passione e determinazione – ha commentato Togni – Oggi posso dire che il lavoro svolto è stato intenso e impegnativo, ma ricco di grandi soddisfazioni. Desidero ringraziare gli enti per questa rinnovata fiducia, tutti i collaboratori che hanno scelto di proseguire questo percorso con lo stesso entusiasmo e dedizione, e un sincero grazie ai consiglieri uscenti per l’impegno, il tempo e la passione che hanno dedicato. I nostri territori custodiscono tanti scrigni nascosti: meritano di essere valorizzati e scoperti”.