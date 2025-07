Per Sant'Alberto si premia la storia decennale delle aziende rivoltane

Impresa e tradizione

L'assessore al Commercio Valentina Bagnolo ha consegnato le targhe di riconoscimento a cinque storiche realtà imprenditoriali

di Sara Barbieri

In occasione della festa di Sant’Alberto, Rivolta d’Adda ha scelto di rendere omaggio a cinque attività economiche che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo locale. Una cerimonia semplice, ma ricca di significato si è tenuta domenica mattina nell’atrio del Municipio, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Tavolo Tecnico del Commercio e delle Attività Produttive.

Premiate le aziende storiche

Alla presenza di cittadini e autorità, l’assessore al Commercio Valentina Bagnolo ha consegnato le targhe di riconoscimento a cinque storiche realtà imprenditoriali, simbolo di continuità, lavoro e presenza radicata nel territorio.

"Riconoscere queste attività – ha dichiarato la vicesindaco Marianna Patrini – significa valorizzare l’impegno quotidiano, il senso di responsabilità e la capacità di resistere nel tempo con passione e dedizione".

Tra le imprese premiate, spicca il salone di acconciature di Chiara Brignoli, attivo da oltre quarant’anni, vero punto di riferimento per diverse generazioni di clienti. A ricevere il riconoscimento anche la "Farmacia Ferrario", la cui storia risale addirittura al 1870 e che dal 1926 è legata al nome di Giuseppe Ferrario: una presenza costante nel cuore del paese. Hanno ricevuto la targa anche i "Fratelli De Poli", che nel 1962 hanno avviato l’attività di cava sul territorio, rilevando prima in affitto e poi acquistando l’impianto nei pressi del ponte sull’Adda. Un altro esempio di impresa longeva è quello di "Valeri Tende", attività a conduzione familiare riconosciuta anche dalla Regione Lombardia come "Bottega Storica": due generazioni al servizio di privati e aziende tra Rivolta e le province limitrofe. A completare la rosa dei premiati c’è "Zanardi Moto", nata nel 1955 come officina per la riparazione di biciclette e motocicli grazie all’iniziativa di Santo Zanardi. Oggi è una concessionaria moderna che rappresenta in esclusiva cinque marchi del settore.