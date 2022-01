Niente ripresa anticipata a scuola per l'Ic di Sergnano, le lezioni riprendono lunedì

All'Istituto Comprensivo

Il rientro era previsto per domani, venerdì, ma la situazione pandemica ha convinto il sindaco ad aspettare qualche giorno.

Sospese fino a lunedì le lezioni nelle scuole primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo di Sergnano. Lo rende noto un'ordinanza firmata ieri, mercoledì 5 gennaio, dal sindaco di Capralba Damiano Cattaneo e trasmessa alla Prefettura di Cremona, all’ATS Val Padana, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, alla Polizia municipale, ai carabinieri e al gestore della refezione scolastica.

Scuole chiuse anche domani

"Si rende noto che il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche nelle due scuole primaria e secondaria di primo grado, fino al 9 gennaio 2021 - si legge sul sito del Comune di Capralba - Il provvedimento è stato preso in relazione della situazione pandemica ed in particolare dell'accertamento di numerosi casi di positività al Covid-19 collegati con l'utenza scolastica".

Niente tamponi per il rientro sui banchi

Un'analoga ordinanza è stata emessa da tutti i sindaci dei Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo Primo Levi di Sergnano, che include Pianengo, Camisano, Casale Cremasco Vidolasco, Sergnano e ovviamente Capralba.

Il rientro è fissato per lunedì 10 gennaio, senza l'obbligo di alcuno screening test preventivo (tampone). Secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia, infatti, i test diagnostici per accertare l'eventuale positività al Covid-19 vengono eseguiti esclusivamente su prescrizione del medico di medicina generale o dal pediatra. Pertanto, per tornare fra i banchi sarà sufficiente munirsi di mascherina e rispettare le regole sul distanziamento.