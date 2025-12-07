“Nella”, scrittrice a 92 anni parla alle donne di amore autentico

La presentazione del libro “Dov’è il posto dell’amore?” di Marina Fusar Imperatore, amata maestra e volontaria, ha riunito una sala gremita in un evento ricco di emozione, riflessioni e celebrazione in occasione del suo 92esimo compleanno.

Una presentazione sentita che chiude la Giornata contro la violenza sulle donne

La scorsa settimana una sala gremita ha accolto la presentazione del libro “Dov’è il posto dell’amore?” di Marina Fusar Imperatore , conosciutissima in paese come “Nella”. L’incontro, introdotto dalla consigliera alla Cultura e Pari opportunità Nicoletta Milanesi , ha concluso il ciclo di eventi dedicati alla “Giornata contro la violenza sulle donne”, portando al pubblico una riflessione intensa e necessaria sull’amore autentico. Nella, nata a Crema il 21 novembre 1933, ha saputo catturare l’attenzione dei presenti con la sua voce pacata e la profonda sensibilità che l’hanno sempre contraddistinta.

Una vita dedicata all’insegnamento e al volontariato

Ha vissuto la sua infanzia in via del Ginnasio, a Crema, con una breve parentesi milanese in piazza Sant’Agostino. Ha iniziato il suo percorso professionale alla “Casa dei Bambini” dopo aver conseguito in soli tre mesi il diploma Montessori a Padova, e con il suo primo concorso è stata assegnata alla scuola elementare di Ripalta Cremasca. Negli anni Settanta si è trasferita a Rivolta d’Adda, dove ha insegnato fino alla pensione nelle scuole elementari del paese. Accanto all’impegno scolastico ha affiancato una lunga attività di volontariato: ha contribuito alla nascita della Caritas locale e, dopo un corso di sensibilizzazione, ha prestato servizio per molti anni nel reparto terapeutico per le dipendenze guidate dal dottor Cerizza . Figura amatissima in comunità, Nella è ricordata anche per il suo legame con il marito Alfredo Bettini, giornalista pubblicista, morto nel maggio 2019, che ha collaborato per oltre trent’anni con quotidiani provinciali e nazionali. Proprio a lui Nella ha dedicato nel 2022 il libro “A due voci”, che raccoglie gli scritti del compianto marito.

Una festa d’amore e un messaggio che rimane

L’appuntamento della scorsa settimana è stato però anche occasione di festa: il pubblico ha voluto celebrare con lei il 92esimo compleanno, ricorso il 21 novembre. Nella ha regalato ancora una volta un messaggio prezioso, lo stesso che attraversa il suo nuovo libro: “L’amore vero nasce dai piccoli gesti, si manifesta in forme diverse e va alimentato ogni giorno. Solo quello autentico merita di essere custodito“.