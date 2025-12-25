Natale in Pediatria: solidarietà, doni e sorrisi per i piccoli pazienti di Asst Crema

Anche quest’anno la Struttura Complessa di Pediatria dell’ASST Crema si è riempita di solidarietà, colori e sorrisi grazie all’impegno di associazioni, gruppi e istituzioni del territorio che, in occasione di Santa Lucia e delle festività natalizie, hanno voluto regalare momenti di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

In Pediatria è arrivato il Natale

Tra i protagonisti di queste giornate speciali, le volontarie di ABIO Crema, guidate dalla presidente Ortensia Marazzi, che nella notte di Santa Lucia e nel pomeriggio della Vigilia di Natale hanno distribuito giocattoli e portato serenità ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, della Pediatria e agli ospiti del Pronto Soccorso Pediatrico. Durante la visita in Pediatria, l’avvento del Natale è stato annunciato dalle canzoni di Stefano e Alessia che hanno accompagnato la consegna dei doni con melodie a tema.

“Sono gesti simbolici – spiega la presidente Ortensia Marazzi – pensati per strappare un sorriso ai piccoli degenti e per rendere meno traumatico l’ingresso e la degenza in ospedale, soprattutto in giorni carichi di significato come quelli delle festività”.

Anche l’Associazione Stefano Cerullo ha fatto visita al reparto per il quinto anno consecutivo. Nata per ricordare il giovane cremasco Stefano Cerullo, l’associazione continua a trasformare il suo sorriso e la sua generosità in gesti concreti: giochi, tessere Netflix e Disney e un tocco di magia natalizia, con l’obiettivo di rendere più lieve la degenza dei piccoli pazienti in un periodo particolarmente delicato come quello delle feste.

Un Natale più sereno anche grazie al Gruppo Pantelù che, accompagnati dagli zampognari, nella giornata di Santa Lucia e il 23 dicembre, ha portato in reparto numerosi doni raccolti grazie alla generosità dei cittadini cremaschi. Durante l’iniziativa organizzata presso il Centro Commerciale Gran Rondò, infatti, sono stati acquistati giocattoli e peluche poi destinati ai bambini ricoverati: un gesto semplice ma di grande valore, capace di scaldare il cuore.

Non potevano mancare i volontari del gruppo Gran Carnevale Cremasco che, nella giornata di Santa Lucia, sono passati dalla Pediatria per annunciare l’inaugurazione del Villaggio di Natale in piazza Garibaldi a Crema e per portare un po’ di magia e speranza ai bambini ricoverati con l’augurio di poterli riabbracciare in piazza.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni, infine, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Crema, che nel pomeriggio del 23 dicembre hanno fatto visita alla Pediatria donando regali ai bambini ricoverati. Bambole, giochi da tavolo e giocattoli per diverse fasce d’età sono stati consegnati ai piccoli degenti, alle famiglie e al personale sanitario, che ne curerà la distribuzione. Un’iniziativa che si rinnova ogni anno e che conferma la sensibilità e l’attenzione del Corpo verso la comunità.

Il dono più grande: un sorriso ai bambini

ASST Crema esprime un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte per la vicinanza dimostrata e per aver contribuito, con piccoli e grandi gesti, a rendere il Natale in Pediatria un momento di condivisione, speranza e umanità.