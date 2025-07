Le pagelle di laghi, mare e fiumi nel Nordovest

Giornali

L'inchiesta di questa settimana sul Corriere dei Territori

Il nuovo Corriere dei Territori si è occupato questa settimana di acque e della loro qualità

I voti delle acque di mare, laghi e fiumi di Piemonte, Liguria e Lombardia sono al centro dell'inchiesta di questa settimana sul Corriere dei Territori, in edicola fino a giovedì 16 luglio in allegato al Giornale di Treviglio.

Mare, laghi e fiumi: le nostre 3 regioni abbondano di specchi d'acqua, che ogni anno sono sempre più scelti come mete turistiche. Ma qual è il loro stato di salute? Come ogni anno all'inizio dell'estate vengono pubblicati i risultati dei campionamenti effettuati dagli esperti di Legambiente e dai professionisti di settore di Arpa Liguria. Sostanzialmente di criticità particolari non ce ne sono, ma esistono alcune situazioni che sono decisamente migliorabili. Nell'inchiesta si affronta la questione dei ghiacciai, che da anni si stanno ritirando fino a scomparire, come nel caso del Flua in Valsesia. E c'è anche un focus sullo stato dell'arte della transizione ecologica, per cercare di far ripartire il sistema Italia salvaguardando l'ambiente.

Gli altri argomenti trattati dal giornale

Come ogni settimana le sezioni del Corriere dei Territori ospitano tante altre notizie, curiosità e approfondimenti dai territori di Lombardia, Liguria e Piemonte. Ecco alcuni altri esempi: siamo andati ad analizzare come va la previdenza complementare, scoprendo che è in aumento continuo e che nel Nordovest ogni anno si riesce a mettere da parte una discreta somma in vista del futuro. Ancora, si dà conto di un'indagine che ha misurato il grado di soddisfazione delle persone che vivono nelle nostre regioni, e i risultati sono decisamente curiosi. Poi ancora la Corte dei conti è intervenuta sull'impresa quasi impossibile degli universitari, alle prese con la ricerca di un posto letto. E tante altre sono le notizie che si possono leggere sulle pagine del Corriere dei Territori.