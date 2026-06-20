Le nomine del Vescovo tra cambi di parrocchie e nuove unità pastorali

Girandola di nomine per i parroci della Curia di Cremona tra cambi di parrocchie e nuove unità pastorali che si creeranno dall’autunno tra la Bassa bergamasca e il cremasco. Le ha annunciate domenica scorsa il Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napolioni.

Cambi di parrocchie e nuove unità pastorali

La nascita di nuove unità pastorali, in alcuni casi inedite, è la grande novità del “giro” di nomine che il Vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, ha annunciato domenica 14 giugno in occasione della Festa del Sacro Cuore di Gesù, giornata di santificazione dei sacerdoti. Nuovi incarichi e cambiamenti di sede, quelli che riguarderanno sacerdoti della Bassa bergamasca e del cremasco, che diventeranno effettivi con l’inizio del nuovo anno pastorale, tra settembre e ottobre 2026. Le scelte operate dal Vescovo, originario di Camerino, hanno innescato un “risiko” di preti, soprattutto nella Bassa.

La novità più interessante riguarda Calvenzano che, dopo 17 anni, in autunno saluterà il parroco don Franco Sudati, misanese, classe 1957, che diventerà collaboratore parrocchiale per le parrocchie di Misano di Gera d’Adda e Vailate, una unione di due comunità preludio ad una vera e propria unità pastorale. Il suo posto come nuovo parroco lo prenderà don Matteo Pini, classe 1974, che dal 2021 è parroco in solido di Arzago e Casirate. Don Matteo avrà una parrocchia in più, ma potrà contare sull’aiuto di due nuovi collaboratori parrocchiali – l’arzaghese don Natalino Tibaldini, classe 1951, originario di Arzago, che dal 2014 era parroco di Vailate e che dall’autunno diventerà collaboratore anche al Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio, e del caravaggino don Gabriele Battaini (che riceverà anche incarichi nell’ambito della pastorale sanitaria), classe 1970, dal 2019 parroco in solido dell’unità pastorale di Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte de’ Frati, Olmeneta e Pozzaglio, di cui nel 2024 ha assunto anche il ruolo di moderatore – oltre che di don Emilio Merisi confermato collaboratore parrocchiale di Casirate e Arzago.

Misano e Vailate, due comunità e un solo parroco

Don Franco Sudati affiancherà il nuovo parroco delle comunità di Misano e Vailate don Piergiorgio Tizzi, classe 1978, originario di Sabbioneta e ordinato sacerdote nel 2003. Don Tizzi dal 2019 era vicario parrocchiale dell’unità pastorale “Madre di Speranza” a Cremona formata dalle parrocchie S. Bernardo, Beata Vergine Lauretana e S. Genesio (Borgo Loreto), S. Francesco d’Assisi (Zaist) e Immacolata Concezione (Maristella).

Dopo otto anni come parroco saluterà i fedeli di Mozzanica don Bruno Galetti, classe 1969, che il nuovo anno pastorale entrerà a far parte dell’équipe presbiterale dell’unità pastorale “Cafarnao” (formata dalle parrocchie di Binanuova, Ca’ de’ Stefani, Cappella de’ Picenardi, Cicognolo, Gabbioneta, Pescarolo, Pieve Terzagni e Vescovato) insieme al parroco in solido e moderatore don Giovanni Fiocchi, al parroco in solido don Pierluigi Capelli, a don Antonio Mascaretti e al nuovo collaboratore don Livio Lodigiani. Il vescovo di Cremona ha affidato la parrocchia di Santo Stefano a Mozzanica a don Pierluigi Fontana, classe 1982, originario di Vicomoscano, che nel 2010 aveva iniziato il suo ministero come vicario a Casirate. Don Fontana nel 2017 vene trasferito a Cremona come vicario di Cristo Re e nel settembre 2023 ne era diventato amministratore parrocchiale dopo la nomina di monsignor Enrico Trevisi (allora parroco) a Vescovo di Trieste.

Nuovo parroco ad Antegnate, Fontanella si unisce a Barbata

Spostandoci più a est nella Bassa bergamasca don Angelo Maffioletti, classe 1974, originario di Arzago, lascerà la parrocchia di Antegnate che guidava dal 2021 per assumere l’incarico di parroco dell’unità pastorale “S. Ambrogio” formata dalle parrocchie di Torre de’ Picenardi, San Lorenzo de’ Picenardi, Pozzo Baronzio e Ca’ d’Andrea. Lo sostituirà il sacerdote misanese don Giuseppe Allevi, classe 1965, ordinato il 9 giugno 1990 che aveva iniziato il suo ministero come vicario a Mozzanica (1990/1995) e poi a Calvenzano (1995/2001), prima della nomina a parroco nel cremonese. Dal 2017 don Giuseppe guidava le comunità di fedeli di di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova.

Guida la parrocchia di Fontanella dall’autunno 2025 don Antonio Bislenghi, classe 1972, originario di Tornata (Cremona) e dall’autunno assumerà anche la guida della comunità dei fedeli di Barbata in sostituzione di don Angelo Rossi. Al suo fianco don Antonio avrà come collaboratore parrocchiale per don Cesare Castelli, classe 1956, originario di Brignano, e sacerdote dal 1985. Già vicario a Romanengo (1985/1987) e Misano (1987/1993), dal 2014 ha vissuto una esperienza come sacerdote «fidei donum» in Malawi. Rientrato in diocesi è stato parroco di Marzalengo (2014/2018) e poi collaboratore parrocchiale delle due parrocchie della città di Casalmaggiore (2018/2024). Dal 2024 era collaboratore parrocchiale a Sesto Cremonese, Cortetano e Casanova del Morbasco.