L’Atletica Estrada festeggia 40 anni di storia con numeri da capogiro

Il traguardo è importante, di quelli che lasciano un segno profondo: l’Atletica Estrada in questo 2025 che volge al tramonto ha compiuto 40 anni! Il sodalizio che abbraccia Treviglio, Caravaggio e anche due paesi del vicino cremasco, Bagnolo e Ripalta, rappresenta nel tessuto della Bassa e non solo, ma anche provinciale e regionale, una vera e propria “istituzione sportiva” nell’ambito dell’atletica.

Quarant’anni di Atletica Estrada

D’altra parte lo dice la parola stessa che trova origine dall’antica Grecia: atletica in greco è athlos, termine che si riferiva ad un’impresa eroica. E in una realtà e un bacino d’utenza certamente non all’altezza di quello ad esempio delle realtà metropolitane, arrivare ai numeri dell’Atletica Estrada è sicuramente se non “eroico” sicuramente significativo e inorgoglisce tutti quelli che si sono adoperati, e si stanno adoperando, per portare avanti l’attività in una situazione, non solo economica, che anno dopo anno non diventa certo migliore.

“40 anni e non sentirli” è un’espressione che viene spesso usata per descrivere l’energia e la vitalità di chi festeggia i 40 anni sentendosi molto più giovane. Ebbene non c’è niente di meglio che fare sport, l’atletica in questo caso particolare, per dimenticare la carta d’identità che si ingiallisce giorno dopo giorno di più. Basti pensare a due nomi su tutti: Pierluigi Giuliani (il presidentissimo al timone dell’Estrada dal 1997 fino al dicembre 2023 quando ha passato il compito nelle mani dell’ex atleta Annamaria Molinai). L’altro perno, il faro, il mentore dell’Estrada è il direttore tecnico Paolo Brambilla, anche fondatore del club. Personaggio eclettico, carismatico, capace di forgiare i talentuosi atleti e portarli alla ribalta nazionale e internazionale. Brambilla è unico nel suo genere, e la parafrasi che ha usato, per volgere lo sguardo al futuro, di un celebre verso di Dante Alighieri racconta tutto o quasi sul direttore tecnico dell’Estrada. “E torneremo a riveder le stelle: non come chi le guarda da lontano, ma come chi le ha attraversate”.

Carmine Voccia, altro allenatore ma personaggio vitale nel club, ci racconta la giornata organizzata al centro sportivo di Caravaggio.

“Alessandro Neotti ha presentato la festa nella quale con un video sono stati ripercorsi i vari momenti e celebrati i risultati della stagione 2025. Da oltreoceano, dove stanno vivendo, hanno partecipato con un video Emmanuel Ihemeje da Los Angeles (ex bassaiolo di Verdellino, forgiato da Brambilla all’Estrada, ndr) e Marta Amani dall’Università Harvard a Cambridge (ancora oggi allenata da Brambilla, ndr). Presente Ivan Legramandi vicesindaco di Caravaggio e numerosi ex atleti estradaioli: Christian Bapou, Gabriele Buttafuoco, Laura Gamba, Maria Teresa Pilenga, Marta Maffioletti, Valentina Brozzu, Marta Avogadri, Laura Ronchi“.

I riconoscimenti agli atleti

Tra i migliori risultati ottenuti dall’Atletica Estrada nel 2025 spiccano quelli di Francesco Efeosa Crotti di Capralba campione Europeo Under 20 e vincitore del titolo Italiano juniores nel salto triplo. Sofia Frigerio, argento nel giavellotto agli Italiani Juniores, Leonardo Pallini d’argento nella staffetta 4×400 Allievi agli Italiani, Asia Prenzato argento nella staffetta di cross e bronzo nei 1500 su pista categoria Allieve. Riccardo Mazzini oro al Trofeo delle Regioni, giovanile di marcia. Luna Remassi d’oro nella staffetta 4×100 agli Italiani Cadette. Federico De Marchi oro agli Italiani cross Juniores di staffetta, Emmanuel Musumary oro agli Italiani indoor Promesse nel peso.

Oltre alle varie premiazioni sono stati eletti i capitani per la stagione 2026 che sono i seguenti: Sanae Boujibar (Ragazze), Davide Pandolfi (Ragazzi), Luna Remassi (Cadette), Riccardo Ghidotti (Cadetti). Come da tradizione è poi stato assegnato l’ambito riconoscimento “Brambillino d’Oro”: quello giovanile è andato a Luna Remassi e Riccardo Ghidotti, quello Assoluto a Francesco Crotti per il secondo anno consecutivo.

Un po’ di storia…

L’Atletica Estrada venne fondata il 26 maggio del 1985 a Caravaggio, così si legge a riguardo nel sito ufficiale del sodalizio cittadino. “L’Atletica Estrada nasce nel 1985, frutto dell’amicizia e della collaborazione di due uomini di sport e d’azione: il maestro Tarcisio Prada, insegnante delle scuole elementari e responsabile dei Giochi della Gioventù e Paolo Brambilla, neo allenatore di atletica leggera. Dopo qualche anno una svolta significativa che nasce ancora dall’idea e dall’amicizia tra due uomini, dal sempre presente Brambilla e da Giulio Ferri (“un maestro dello sport, inesauribile motore di umanità”, meritatamente insignito dall’Amministrazione Comunale di Treviglio del premio San Martino d’Oro 1998), i quali comprendono come una moderna società sportiva debba andare oltre i campanilismi e le limitazioni geografiche. Così, vista la voglia di Giulio Ferri di portare l’atletica leggera a Treviglio su un impianto sportivo fino ad allora poco sfruttato, decidono di dare più ampio respiro all’Estrada, facendola diventare una Società di zona, nell’area della bassa bergamasca, più che una squadra dell’una o dell’altra città. Questa felice intuizione, assieme al lavoro dei due tecnici, ben assecondati da validi collaboratori e dirigenti, metterà le ali alla Società, proiettandola ai vertici nazionali, facendone un esempio da seguire come modello di struttura e di organizzazione.

Numeri da capogiro

Ad oggi, anno 2025, questi i numeri dell’Atletica Estrada di Treviglio, Caravaggio e Bagnolo Cremasco. Numeri che certificano il grande ed encomiabile lavoro di tutti i giorni, e di tutti i primi 40 anni di vita: 470 atleti tesserati fra giovanili e assoluti. 211 titoli italiani, 124 maglie azzurre. 244 atleti iscritti ai Centri di Avviamento allo Sport. Campioni regionali. Campioni provinciali.

Atleti ai campionati italiani e finali nazionali. 4 squadre su 4 alla finale dei CDS giovanili (Campionati di Società). 6 squadre in finale Oro ai CDS (con CUS Pro Patria Milano & Bracco Atletica).

Struttura societaria

Presidente: Annamaria Molinai. Vice presidente: Gianluca Pallini. Dirigenti e collaboratori: Pierluigi Giuliani, Giulio Ferri, Elisabetta Bavaro, Renato Conti, Celso Ranghetti, Angelo Cervi. Segretaria gruppi endurance a Caravaggio: Anna Lanceni. Medico sociale: dottor Federico Merisi.

Struttura tecnica

Direttore responsabile tecnico: Paolo Brambilla. Coordinatore settore giovanile: Andrea Cacopardo. Responsabile centro tecnico Caravaggio, allenatore mezzofondo e marcia: Carmine Voccia. Allenatori al centro avviamento allo sport a Caravaggio: Domenico Cinicola, Paola Tassani, Yupin Tanklang. Allenatore mezzofondo a Bagnolo Cremasco: Marcello De Bernardis. Allenatrice ostacoli e velocità a Treviglio: Marzia Facchetti. Allenatore salti in estensione: Alessandro Neotti. Allenatore mezzofondo a Treviglio: Carlo Facheris. Allenatrici al centro avviamento allo sport a Treviglio: Paola Tonesi, Maddalena Lochis, Giulia Pisana. Ragazzi Treviglio: Renato Conti. Giovanili mezzofondo Caravaggio: Daniel Ferri, Luigi Ferri, Luisella Giussani, Francesco Masseroli. Marcia giovanile Caravaggio: Riccardo Ameduri, Vittoria Merati. Gruppo Esordienti Caravaggio: Andrea Diaco. Lanci: Diego Parmesani, Michela Garau.