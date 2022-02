"La Riforma sanitaria va modificata in 15 punti"

Sanità

Il Pirellone ha incassato l’ok del Governo in merito alla legge di riforma della sanità regionale, che non verrà impugnata a patto però che venga modificata in 15 punti. In particolare, dovranno essere rivisti alcuni dei passaggi riguardanti le Case della comunità, le nomine e gli accreditamenti. Nella Bassa, la Riforma prevede la costituzione di due Case e due Ospedali di Comunità: per quanto riguarda l'Asst Bergamo Ovest le prime saranno a Treviglio (nell’Ex Inam di via Matteotti) e a Dalmine (nell’attuale sede del Presst di via Betelli). Gli ospedali (con annessa Casa della Comunità) sorgeranno a Martinengo (nell’ex ospedale di piazza Maggiore), Treviglio (nell’area accanto all’Oncologia) e Ponte San Pietro (nella dismessa sede dei poliambulatori di piazza Libertà).

Le Case di comunità e i medici di base

Lo ha riferito l’Ansa, specificando che una delle principali modifiche riguarda proprio la gestione delle nuove Case di comunità che, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, non può essere affidata in via esclusiva ai medici di medicina generale.

Variazioni "non sostanziali" secondo la Giunta

A detta della Giunta lombarda, i rilievi mossi dal Ministero della Salute, inviati alla Regione l’1 febbraio scorso, riguarderebbero variazioni formali e non sostanziali del progetto di legge di revisione ordinamentale.

Sul fronte della funzione di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, questa sarà centralizzata a livello regionale e non lasciata alle singole Agenzie di tutela della salute che invece si limiteranno a svolgere l'istruttoria. Dovrebbe essere eliminato anche il “listone” di 300 candidati da cui attingere per le nomine dei direttori generali, non in linea con le disposizioni statali.