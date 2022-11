La "Pasticceria Paolo Riva" sbarca anche a Crema, sabato l'inaugurazione

La "Pasticceria Paolo Riva" sbarca a Crema, sabato 3 dicembre l'inaugurazione del nuovo punto vendita in via XX Settembre, 41 nel cuore della città.

Paolo Riva apre a Crema

Dopo un fortunato inizio a Lovere nel 2008, nel 2013 Paolo Riva, trevigliese doc, decide di far ritorno nella sua città dove in breve tempo conquista i palati dei suoi concittadini. Ma non basta. Ed ecco che sabato 3 dicembre inizierà una nuova avventura, questa volta a Crema, tra croissanterie, opere di cake design e Favolato, la linea di cioccolato prodotto con il metodo “bean to bar”.

“Mi ricordo che la domenica, subito dopo la messa, il mio unico pensiero era quello di entrare in pasticceria per sentirmi coccolato - ha raccontato Riva - Da lì, per me, iniziava la vera domenica: l’allegria, la gioia in casa, l’affetto… tutto aveva inizio con un dolce. Lo stimolo che quelle sensazioni mi hanno dato, l’attrazione verso quest’arte, sono stati determinanti per esprimere oggi il mio modo d’interpretare il mondo della pasticceria”.

Incetta di premi e riconoscimenti

Premi e riconoscimenti gli hanno dato ragione: in un anno funesto come sappiamo essere stato il 2020, il panettone Riva si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria “Miglior Panettone Classico del mondo” nel concorso “The Best Panettone of the World” organizzato

dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria), a cui hanno preso parte più di 300 professionisti.

Più di recente, la Pasticceria è stata protagonista di un servizio dedicato alle uova di Pasqua andato in onda su Rete 4, all’interno del programma “Sempre Verde” condotto da Luca Sardella. Domenica 13 novembre è stato invece trasmesso un servizio dedicato a panettoni, cioccolato e altre specialità natalizie per il programma “L’Ingrediente Perfetto”, in onda su La7 e condotto da Maria Grazia Cucinotta