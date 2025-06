La maestra Rosalba Stombelli va in pensione: "Hai lasciato un segno in tutti noi"

Non è stata solo la fine di un anno scolastico. È stata la fine di un'epoca. Una festa nella festa, carica di emozione e gratitudine, ha scaldato venerdì mattina scorso il cuore di Vailate, sotto la pagoda del centro civico Alberico Sala. Protagonista assoluta la maestra Rosalba Stombelli, che dopo 42 anni di insegnamento, ha salutato la scuola primaria e intere generazioni di alunni, colleghi e famiglie che l’hanno conosciuta, stimata e amata.

La maestra Rosalba va in pensione

Una carriera cominciata tra le supplenze nelle scuole di Trescore e Pandino, e proseguita quasi interamente nel plesso di via Dante, dove Rosalba ha lasciato un segno indelebile. Conosciuta da tutti non solo per la sua dedizione in aula, ma anche per la sua partecipazione alla vita del paese – attrice della Compagnia Instabile e volontaria in oratorio – è diventata per molti una figura familiare e preziosa. La cerimonia è stata un inno alla riconoscenza: a partire dal marito Lino Cacciamalli, dalle figlie Chiara e Serena (collegata dall’estero via smartphone), per arrivare alle colleghe storiche come Maria Ernesta Donesana, che le ha simbolicamente consegnato la fascia da pensionata, ed ex maestre come Emma Stombelli e Silvia Donati De Conti, fino agli ex alunni, che con parole semplici ma sentite hanno detto tutto: "Se oggi siamo qui, significa che hai saputo lasciare un segno in tutti noi".

E proprio a Emma Stombelli, che andò in pensione in piena pandemia e non fu mai ufficialmente celebrata, è stato dedicato un caloroso tributo. Lacrime, abbracci, risate: tutto ha contribuito a rendere la giornata indimenticabile. La mattinata si è conclusa con il tradizionale rito del "passaggio del ponte", che ha visto protagonisti gli alunni delle quinte elementari e delle terze medie, pronti a varcare nuove soglie. Ma quest’anno, il vero ponte è stato quello tra una maestra e il suo paese: un legame costruito giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, che neppure la pensione potrà spezzare. Rosalba Stombelli non lascia solo una cattedra. Lascia un’eredità umana, educativa e affettiva che continuerà a vivere nei ricordi e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.