La corsa in ospedale poco prima del brindisi: così è nata Emilia, la prima bergamasca del 2022

Treviglio

E' venuta al mondo questa notte nel reparto di Ostetricia di Treviglio.

Mamma e papà speravano di poter stappare la bottiglia di spumante insieme, a mezzanotte. Ma la piccola Emilia, stanotte, aveva evidentemente altri programmi. E ha regalato a mamma Aliona e a papà Serghei, di Pozzuolo Martesana, la prima immensa gioia del 2022. Pochi minuti prima della mezzanotte la famiglia si è precipitata all'ospedale di Treviglio. La loro piccola è la prima nata in provincia di Bergamo di quest'anno, ed è venuta al mondo alle ore 2 e 14 minuti. QUI i dati sulle nascite a Treviglio nel 2021.

La prima nata di Treviglio: Emilia Grosu

La famiglia è originaria della Moldavia, ma entrambi i genitori sono di nazionalità romena. La famiglia vive in Italia dal 2010. Mamma Aliona Grosu, 38 anni, è attualmente una casalinga in cerca di impiego. Il papà Serghei Grosu, 36 anni, fa invece l'operaio in un'azienda a Pozzuolo. Alberto, fratellino di Emilia, compirà 8 anni tra due settimane. La piccola, alla nascita, pesava 3230 grammi e sta bene, come la mamma. Coincidenza piuttosto curiosa, ad assisterla è stata una compaesana della famiglia: la dottoressa Maria Elena Brambilla, ginecologa dell'Asst Bergamo Ovest che vive proprio a Pozzuolo Martesana. Con lei l'ostetrica Antonietta Converti. L'accettazione in Pronto soccorso ostetrico è avvenuto alle 23.53, proprio in tempo per il brindisi.

“Mi hanno detto che Emilia è la prima nata negli Ospedali della provincia di Bergamo, ne sono felice - ha commentato la mamma - Un augurio per lei? Che cresca in salute perché questa è l’unica cosa importante: il resto non conta!”

Di Arcene la prima nata al Papa Giovanni XXIII

E' della Bassa però anche la seconda nata della provincia di Bergamo. Alle 3 di notte, infatti, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo è venuta al mondo Emma Mannucci. La bimba pesa 3,054 kg ed è la prima figlia di Cristian Mannucci e Carmen Architravo, di Arcene.

Al "Bolognini" di Seriate alle 7,18, invece, è nata la piccola Anna Vanotti, figlia di Efrem e Paola Vitali, di Berbenno.