La Chromavis diventa un set cinematografico per l'ultimo film di Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini

La Chromavis di Offanengo sbarca sul grande schermo grazie all'ultimo film, da poco uscito nelle sale, che vede protagonisti la coppia di star italiane Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Il territorio cremasco continua ad affascinare il mondo del cinema: dopo il film premio Oscar "Chiamami col tuo nome" un'altra pellicola ha regalato momenti di gloria, questa volta a Offanengo.

La Chromavis diventa un set cinematografico

La pellicola, intitolata "Quasi orfano" e diretta dal regista Umberto Carteni, è un remake della commedia francese "La Ch’tite famille" di Dany Boon. La vicenda si svolge a Milano e ruota attorno alla vita di Valentino Rocco, interpretato appunto da Riccardo Scamarcio e della moglie Costanza, ruolo affidato a Vittoria Puccini, una coppia di architetti di fama mondiale che si troveranno a fare i conti con particolari dinamiche famigliari.

L'azienda cremasca sul grande schermo

E' per le riprese all'interno dell'azienda della coppia che la scelta è ricaduta sulla Chromavis di Offanengo e sulla sua struttura all'avanguardia e di design inaugurata nel 2020. Un edificio immenso, l'unico nel suo genere per il settore del make-up. Una partecipazione che la Chromavis ha finalmente potuto celebrare - sciolto il riserbo con l'uscita del film nei cinema - con enorme soddisfazione.

"Finalmente è uscito nelle sale cinematografiche italiane il film "Quasi Orfano", diretto da Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini - si legge in una nota diffusa dalla Chromavis attraverso i social - La nostra sede è stata la location di diverse scene del film, in cui è diventato l'ufficio dei due protagonisti, che impersonano due architetti di fama mondiale. Siamo grati a Rodeo Drive Production per averci scelto per questa importante produzione cinematografica, e siamo orgogliosi dei nostri 40 dipendenti che vi hanno partecipato come attori di sfondo".

"Quasi orfano"

Sì, perché per una quarantina di dipendenti l'emozione è stata doppia. Hanno potuto, infatti, partecipare attivamente sul set come comparse all'interno delle scene girate negli ambienti dell'azienda cremasca. Non solo. Per loro anche la visione in anteprima del film che tratta la storia di Valentino Rocco, all'anagrafe Valentino Tarocco, architetto famoso ma proveniente da una famiglia con cui ha tagliato i ponti, cambiando addirittura cognome, proprietaria di un agriturismo in Puglia in gravi difficoltà economiche. Saranno un incidente e il ritorno nella sua vita del fratello Nicola a distruggere gli equilibri della vita che si era creato a Milano con la moglie Costanza.