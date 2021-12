Il Natale del Lions club Pandino "Il castello" in memoria di Maria Rosa Ghetti Stellardi

Cremasco

Al Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni l'onorificenza Melvin Jones.

Una serata per ritrovarsi dopo la distanza imposta dalla pandemia e un'occasione per ricordare chi non c'è più. E' stata dedicata in gran parte al ricordo di Maria Rosa Ghetti Stellardi la serata organizzata dal Lions Club Pandino "Il castello" lo scorso 11 dicembre al ristorante "Ad Convivium".

Il Lions club Pandino "Il castello"

Alla conviviale, occasione per discutere le idee e i progetti per il prossimo anno e per scambiarsi gli auguri in vista del Natale, erano presenti anche il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi, Massimo Papetti presidente casa di riposo Pandino, Graziano Vanni presidente Avis Pandino, Bernardo Vanelli presidente di zona A distretto IB3 Lions Club, Angelo Chiesa past Governatore distretto IB3 Lions Club, Adriana Cortinovis Sangiovanni Past Governatore distretto IB3 Lions Club.

La serata è stata l’occasione per ritrovarsi tra amici dopo tante difficoltà dovute alla pandemia e per dare il benvenuto anche a due nuove socie: Federica Cremonesi e Paola Criscuolo risorse impegnate attivamente nel sociale.

In memoria di Maria Rosa Ghetti Stellardi

Ma il pensiero non è potuto non andare a Maria Rosa Ghetti Stellardi, scomparsa lo scorso anno dopo aver combattuto contro il Covid-19, alla quale è stato dedicato l'Albero di Natale allestito nella sala. Sempre a suo nome, tra l'altro, il 25 settembre scorso il club aveva consegnato una borsa di studio a Oskar Santelli, studente diplomato con 100/100 alla Scuola Casearia di Pandino. La borsa di studio era stata offerta dal Club a ricordo di Maria Rosa, fondatrice e Past President del Club.

La Melvin Jones ad Adriana Cortinovis Sangiovanni

Il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi nel suo discorso ha, invece, richiamato l’attenzione sull'educazione dei giovani al rispetto delle istituzioni e delle persone che le rappresentano. Il presidente del club Giuseppe Somma ha ringraziato i presenti per l’attenzione

dimostrata verso il Club prima di procedere con la premiazione del Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni a cui è andata l'onorificenza Melvin Jones.