Addio a Maria Rosa, generosa segretaria del Lions Pandino “Il Castello”

Un altro lutto colpisce il mondo dell’associazionismo cremasco: si è spenta a 82 anni Maria Rosa Ghetti Stellardi, segretaria del Lions club Pandino “Il Castello”.

Una vita dedicata agli altri, sempre in prima linea, sempre disponibile. Fino a venerdì quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. L’82enne si trovava ricoverata da qualche giorno in ospedale a Crema dopo essere stata trovata positiva al Coronavirus. I medici hanno tentato il possibile, ma non c’è stato nulla da fare. Lascia il marito Enrico Stellardi con il quale aveva fondato il Lions club pandinese, la figlia Raffaella, oggi presidente del sodalizio, e il nipote.

Una donna generosa e molto umana: così l’ha ricordata Carla Bertazzoli che con lei, da assessore, aveva organizzato le consegne delle borse di studio erogate dal club.

E ancora il ricordo toccante di Adriana Cortinovis Sangiovanni, dirigente distrettuale Lions, affidato al suo profilo Facebook:

“Ciao, Mariarosa, ti voglio ricordare serena e felice in questa foto (in evidenza) che ti ho scattato un mese fa in crociera. Porta in cielo la tua allegria, il tuo senso dell’amicizia ed il grande amore per la tua famiglia e per il tuo club. Ci mancherai immensamente, con le tue battute sempre puntuali ed allegre. Te ne sei andata in punta di piedi, proprio per farti ricordare nella tua vera dimensione: brillante, sorridente, generosa e sensibile. Addio, carissima Maria Rosa Ghetti, la tua partenza per una crociera senza fine ci ha spezzato il cuore”.