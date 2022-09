Il Giornale è in edicola, vi aspetta con la cronaca della settimana dalla Bassa e dal Cremasco

Il Giornale è in edicola. Anche questo venerdì il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano con un numero ricco di approfondimenti, interviste esclusive e tutta la cronaca dal territorio. In Primo Piano la scuola, a pochi giorni dal suono della prima campanella sono 35 gli istituti ancora senza preside. Ma a preoccupare è anche il caro energia con le bollette folli arrivate a tante imprese bergamasche. Tra queste c'è anche quella da 71mila euro arrivata dalla "Padana" della famiglia Pisacane.

Verso il voto

Sul numero in edicola questa settimana vi proponiamo un'intervista alla ministra Mariastella Gelmini da poche settimane passata in "Azione" dopo una vita in Forza Italia. Con lei abbiamo parlato di autonomia regionale, della crisi del Governo Draghi, del caro energia, di sanità e del futuro politico del Paese. Non solo. Ieri, giovedì, a Rivolta è arrivata anche la visita della vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti che ha incontrato il personale e gli ospiti del Santa Marta.

Territorio

L'arrivo delle logistiche alza un polverone. A Morengo si continua a discutere dell'arrivo ormai prossimo di un polo logistico che non piace ai vicini di casa di Romano, Cologno, Urgnano e Zanica. Il sindaco Signorelli - che incassa il supporto delle minoranze - chiede anche ai colleghi sindaci di trattare e di discutere insieme superando le ostilità. Ma anche a Rivolta si discute di un nuovo deposito nella zona produttiva al confine con Casirate. A sviluppare il progetto sarà "Vailog" la stessa che ha progettato il magazzino di Amazon.

Inchiesta

Due clandestini scoperti in un monolocale abusivo ricavato in un locale caldaia a pochi passi dalla Rocca di Romano apre il dibattito su un tema che interessa tutta la Bassa: quello dei senzatetto. Così, a Romano, Caritas e Comune pensano a un dormitorio per clochard negli appartamenti della parrocchia vicino a Madonna Bradella, mentre a Martinengo un senzatetto è rimasto ustionato dopo aver acceso un fuoco per la cena.

Le storie

Avventura, alla scoperta del mondo e delle culture diverse dalla nostra. E' quello che cercano Stefania Nicoli ed Emanuele Ripamonti che, zaino in spalla, hanno dato vita al progetto social "Radical Trip", a zonzo senza meta, un viaggio raccontato in foto su Instagram. Sono, invece, 15mila i chilometri che l'urgnanese Marco Togni vuole percorrere in sella alla sua "Gianna" per raggiungere la Thailandia. Ma la meta conta poco, è il viaggio fatto di persone e culture da conoscere il vero obiettivo del 26enne.