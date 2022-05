Il giornale è in edicola: le nostre prime pagine, e la bustina di fiori

Treviglio

Con il giornale la prima busta di semi di fiori: Astri American beauty

È venerdì e il Giornale di Treviglio è in edicola. Ecco le nostre prime pagine. E anche questa settimana, c'è un regalo. Dopo "Facciamo l'orto in casa" comincia infatti "Facciamo fiorire la nostra terra": con il giornale, per tutti i lettori c'è la prima busta di semi di fiori, per piantare in giardino dei bellissimi Astri - American Beauty.

La sentenza-beffa dopo il tentato femminicidio

Tra i servizi principali della settimana, abbiamo intervistato una donna vittima di uno scampato femminicidio. Il compagno le tagliò la gola con un coltello. Se oggi può raccontarlo, è solo per l'intervento del padre, che l'ha subito soccorsa. A pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Milano che accorcia la pena per il suo aggressore, l'associazione Casa delle donne torna sul tema della "violenza istituzionale".

Redditi, i "Paperoni" aumentano, nell'anno del Covid

Il Covid ha falcidiato i redditi di migliaia di persone, anche nella nostra zona. Ma tutti? No: i dati dell'Agenzia delle entrate mostrano che il numero di cittadini che dichiarano più di 75mila euro all'anno è aumentato, tra il 2019 e il 2020. Ecco i dati, Comune per Comune: quanto abbiamo perso, in media, e chi ha sofferto di più, economicamente, per i lockdown del tragico 2020.

Politica: Fornovo, Arzago e Romano

Fornovo al voto: nel piccolo paese si prepara la campagna elettorale: ecco i candidati delle due liste che si contenderanno l'eredità del sindaco Piana. Idem ad Arzago, con due liste per il dopo-Riva.

Intanto, anche a Romano si comincia a parlare di elezioni (anche se mancano due anni). Il centrodestra in particolare sta ragionando su una candidatura unitaria e il nome uscito dalle primissime consultazioni sembra aver ricevuto un plauso unanime.

A Treviglio raccontiamo la curiosa storia di un'occupazione abusiva: una donna, nei giorni scorsi, ha allestito un accampamento abusivo nel giardino di un plesso di case dell'Aler. Stamattina, venerdì, la Polizia locale l'ha sgomberato.

E poi la cronaca, l'attualità e lo sport, come ogni settimana, dalla Bassa bergamasca e dall'Alto cremasco. Ecco le nostre prime pagine