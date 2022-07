Il Giornale è in edicola: la cronaca di una settimana "bollente" e in regalo l'Enigmistica Smart

E' venerdì. Un'altra settimana, la più bollente dell'anno dicono, si è conclusa e il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un'edizione ricca di approfondimenti, interviste, esclusive e tanto altro. Sul numero di questa settimana anche i voti della Maturità 2022 e un regalo da portarsi sotto l'ombrellone: l'Enigmistica Smart per restare allenati.

In primo piano

Forse ve n'eravate già accorti, ma... fa caldo. Tanto. Così caldo che a Treviglio lo scorso 15 luglio è stata toccata la temperatura record di 37,9 gradi e nello stesso momento si è registrata anche la temperatura più alta percepita dal 2009: 41,7 gradi. E oggi, 22 luglio, è atteso un nuovo picco oltre i 40 gradi.

Un problema quello delle alte temperature che si lega a quello della siccità che già da settimane sta mettendo a dura prova l'intero Paese. Una situazione che inizia a far discutere e litigare anche la politica. A Treviglio Laura Rossoni (Pd) punta il dito contro l'Amministrazione che non ha spento le fontane cittadine con un conseguente spreco di acqua (anche se a riciclo) ed energia. A Romano, invece, la polemica ha coinvolto la coppia di sindaci Sebastian Nicoli (Romano) e Chiara Drago (Cologno) accusati di sguazzare in piscina da Daniele Belotti. La coppia si è difesa e l'effetto boomerang ha travolto l'onorevole leghista.

Cronaca

Una tragedia annunciata. La morte del 16enne di Trezzano Rosa, Leonardo Caielli si poteva e si doveva evitare. La mancanza di pista ciclabile e illuminazione sul tratto dell'ex SS 11, a Fara, davanti al Jamaica torna a far parlare e a chiedere un intervento ora sono i sindaci di Cassano e Fara. A Pandino, invece, un fruttivendolo in via Circonvallazione D è stato chiuso temporaneamente per la presenza di condizioni igieniche critiche come emerso dai controlli di Ats e dei Nas.

Comunità senza parole a Treviglio per la scomparsa improvvisa di Attilio Invernizzi, storico titolare dell'omonima autoscuola che ha insegnato a guidare a intere generazioni di trevigliesi. Aveva 71 anni, a stroncarlo un arresto cardiaco.

Strana burocrazia...

Nel mezzo della bufera che sta travolgendo la sanità trevigliese arriva un'altra tegola: una storia raccontata da una 35enne che si è vista rifiutare dal medico di base la classica "ricetta rossa" per una visita specialistica. Ma non è la sola storia al limite dell'assurdo: a Martinengo l'ex sindaco Francesco Pavoncelli si è visto recapitare una cartella esattoriale (da 9 euro) da parte del Consorzio di bonifica in ritardo di soli... 45 anni. Nel Cremasco, fa discutere, invece, il caso di una famiglia ucraina in cerca di una casa che potrebbe finire per strada. E' scontro tra minoranza e maggioranza sull'appartamento comunale messo in vendita.